2024.06.04 11:02

Спикер Сейма положительно оценивает кандидатуру Вайкшнораса на пост командующего армией

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен положительно оценивает кандидатуру генерала Раймундаса Вайкшнораса на пост командующего армией. Однако политик не торопится прогнозировать, благосклонно ли примет его парламент.

"Кандидатура хорошая. Я бы пока не спешила прогнозировать, как пойдут дела в Сейме, но это одно из тех имен, которые уже упоминались. Так что будем ждать официального внесения", - сказала во вторник журналистам в Сейме В. Чмилите-Нильсен.

Главный советник президента Фредерикас Янсонас сообщил, что на должность командующего армией президент предложит кандидатуру генерала Раймундаса Вайкшнораса, которая сейчас согласовывается с фракциями Сейма.

"Да, это кандидат, выбранный президентом. В настоящее время кандидатура согласовывается с фракциями Сейма", - сказал Ф. Янсонас Žinių radijas.

ELTA напоминает, что срок полномочий нынешнего командующего армией Вальдемара Рупшиса истекает в июле этого года.

Согласно Конституции, командующий армией назначается сроком на пять лет и освобождается от должности президентом с одобрения Сейма.

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