Спикер Сейма: поддержка Грузии на пути к ЕС остается неизменной

„Я поддерживаю стремление и веру жителей Грузии относительно будущего Грузии в Европейском союзе. (...) Сейм Литовской Республики в постановлениях неоднократно выражал поддержку стремлению Грузии стать полноправным членом ЕС и НАТО с учетом положений, закрепленных в Конституции этой страны“, - в переданном Elta комментарии указал С. Сквернялис.
„Я считаю, что членство в ЕС любого государства, приверженного укреплению и защите демократии, верховенства закона, общественных свобод и прав, даст дополнительный импульс и гарантии стабильности и устойчивого развития“, - добавил он.
ELTA напоминает, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от правящей партии „Грузинская мечта“ заявил в четверг, что страна не будет вести переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2028 года.
В декабре 2023 года бывшая советская республика Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС вместе с Украиной и Молдовой. Однако отношения начали быстро ухудшаться, поскольку правящая партия все более критично относится к Европе и хочет ограничить предполагаемое иностранное влияние в стране. В результате Брюссель также заморозил процесс сближения. Между тем оппозиция хочет придерживаться европейского курса. Она обвиняет правительство в том, что оно добилось победы на выборах только путем манипуляций.