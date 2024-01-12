Спикер Сейма поблагодарила защитников Свободы за отвоеванную свободу

"13 января – это день победы. День, когда мы, не поддавшись насилию и принуждению, защитили Свободу и Независимость. Давайте так и отмечать его!
Спасибо каждому из Вас, кто мужественно и самоотверженно одержал эту победу", – сказала В. Чмилите-Нильсен.
Лидер парламента заявила, что принадлежит к тому поколению, у которого понимание того, что такое 13 января, День защитников свободы, формировалось не столько на личном опыте, который достаточно смутен и фрагментарен, сколько на основе рассказов, свидетельств, воспоминаний непосредственных участников и различных документальных материалов.
По мнению В. Чмилите-Нильсен, одним из самых сильных документальных свидетельств, связанных с этой судьбоносной датой, является обращение первого главы государства, председателя Верховного Совета-Восстановительного Сейма профессора Витаутаса Ландсбергиса к людям, собравшимся на площади Независимости в ночь на 13 января 1991., когда появились первые сообщения о трагически погибших возле Телебашни.
"И в том случае, когда те начнут на вас нападать, начнут что-то бросать или бить, нашим самым большим оружием будет, если вы не ответите тем же, – тогда сказал Витаутас Ландсбергис обращаясь к людям, собравшимся защищать Верховный Совет. – Вы – наш щит, но не меч.
Мы всегда побеждали своей стойкостью".
Процитировав эти слова, спикер Сейма отметила, что народ их услышал, Литва выстояла и победила.
"Когда агрессия и насилие, казалось, заполонили все, прозвучали слова, призывающие нас не впускать в свои сердца ненависть и гнев, обиду и агрессию. И народ услышал эти слова.
Кровавая провокация, направленная на открытие врат насилия, провалилась. Литва выстояла и именно поэтому победила", – заявила В. Чмилите-Нильсен на встрече защитников Свободы в зале Акта 11 марта.
На встрече присутствовали первый глава восстановленного государства В. Ландсбергис, защитники Свободы, парламентарии, стрелки, добровольцы, гости со всей Литвы.