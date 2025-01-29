Спикер Сейма: отставка Гаврилова была правильным шагом

„Сделан правильный шаг. В частном порядке вы можете делать всё, что хотите, слушать всё, что хотите. Однако политики являются публичными лицами, и не только когда ты занимаешь определенную должность, но и когда ты занимаешься политикой, не занимая никакой должности“, - в среду Žinių radijas сказал С. Сквернялис.
„Прослушивание песен – это всего лишь одна из деталей контекста. Однако участие в социальных сетях и заявления, даже сделанные ранее, весьма странные. В частной жизни всякое может быть, но такие люди не должны занимать посты в правительстве“, - подчеркнул он.
Однако спикер Сейма подчеркивает, что В. Гаврилов мог принять такое решение и раньше, чтобы избежать критики со стороны высших должностных лиц страны.
„В данном случае речь идет о высших позициях исполнительной власти. Там должны быть немного другие критерии. Развернувшаяся дискуссия и эти оправдания, безусловно, не добавляют солидности и доверия, когда речь идет о работе и действиях самих властей“, - сказал С. Сквернялис.
„Министерство финансов сталкивается с огромными трудностями при поиске устойчивых источников финансирования различных проектов. Однако нужно дать отпор, обойти оппозиционные фракции и оправдываться. (В. Гаврилов – ELTA) принял правильное решение, его можно было принять раньше, не дожидаясь такой политической реакции со стороны высших должностных лиц. Даже президенту пришлось высказать свою достаточно жесткую позицию“, - подчеркнул он.
О решении уйти в отставку с должности замминистра финансов В. Гаврилов сообщил во вторник на своей странице в Facebook.
В центре внимания политик снова оказался, когда в понедельник радиостанция LRT сообщила о том, что у вице-министра финансов В. Гаврилова есть аккаунт в социальной сети „ВКонтакте“, где он делился песнями, пропагандирующими Россию, ее армию и Советский Союз. Вице-министр заверил, что этот аккаунт он уже удалил.
Реагируя на ситуацию, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заверил, что не сомневается в лояльности В. Гаврилова Литве, однако не исключил возможности обращения в Департамент государственной безопасности (ДГБ) для развеивания сомнений. Этот шаг также был поддержан Президентурой.
Правда, вскоре выяснилось, что В. Гаврилов обратился в ДГБ с просьбой разрешить ему работать с секретной информацией, писал портал LRT.lt.