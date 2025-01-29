Спикер Сейма: отставка Гаврилова была правильным шагом

„Сделан правильный шаг. В частном порядке вы можете делать всё, что хотите, слушать всё, что хотите. Однако политики являются публичными лицами, и не только когда ты занимаешь определенную должность, но и когда ты занимаешься политикой, не занимая никакой должности“, - в среду Žinių radijas сказал С. Сквернялис.

„Прослушивание песен – это всего лишь одна из деталей контекста. Однако участие в социальных сетях и заявления, даже сделанные ранее, весьма странные. В частной жизни всякое может быть, но такие люди не должны занимать посты в правительстве“, - подчеркнул он.