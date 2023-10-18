Спикер Сейма отправится в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock nuotr.

В среду правление Сейма одобрило визит председателя парламента Виктории Чмилите-Нильсен в Ватикан, в ходе которого также запланированы встречи с Папой Римским Франциском.

Визит, единогласно одобренный правлением Сейма, запланирован на 12-14 ноября.

В ходе визита спикер Сейма намерена встретиться и с другими высокими представителями Ватикана.

Ранее спикер Сейма заявила, что в ходе этого визита намерена выразить позицию Литвы относительно развязанной Россией войны в Украине.

"Я думаю, что война России в Украине будет одной из главных тем", - сказала тогда В. Чмилите-Нильсен.

ELTA напоминает, что собравшейся в католической церкви в Санкт-Петербурге группе Папа Римский сказал, что "вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, (страны) большой культуры и большой человечности", - говорится в распространенном в сети видеоролике.

Киев обвинил Папу Римского Франциска в распространении "имперской пропаганды" в видеообращении к молодым католикам России.

Позже Папа Римский оправдывался тем, что, говоря о "великой России", он имел в виду богатую культурную традицию России. Папа сказал, что его послание было обращено к студентам "принять свое наследие".

В свою очередь президент Гитанас Науседа заявил, что такие заявления Папы Франциска о наследии "великой России" задевают многих людей, поэтому они должны быть более обдуманными.

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