Спикер Сейма оценила рост зарплат новых парламентариев: это изменение назрело

„Это изменение назрело, можно считать, что этот размер является оптимальным, но я думаю, что теперь эти зарплаты снова будут заморожены на долгое время“, - сказала В. Чмилите-Нильсен Žinių radijas.

„Ситуация такова, что с 2008 года зарплата членов Сейма не повышалась. И я думаю, что в интересах государства, чтобы в Сейм хотели идти люди, готовые, например, оставить свою достаточно хорошо оплачиваемую работу и обменять ее на карьеру политика, за которую приходится платить достаточно высокую цену публичности (…)“, - подчеркнула она.