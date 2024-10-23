Спикер Сейма оценила рост зарплат новых парламентариев: это изменение назрело

„Это изменение назрело, можно считать, что этот размер является оптимальным, но я думаю, что теперь эти зарплаты снова будут заморожены на долгое время“, - сказала В. Чмилите-Нильсен Žinių radijas.
„Ситуация такова, что с 2008 года зарплата членов Сейма не повышалась. И я думаю, что в интересах государства, чтобы в Сейм хотели идти люди, готовые, например, оставить свою достаточно хорошо оплачиваемую работу и обменять ее на карьеру политика, за которую приходится платить достаточно высокую цену публичности (…)“, - подчеркнула она.
Новоизбранные члены Сейма будут получать более высокие зарплаты. Решение о повышении зарплат парламентариям было принято в этот срок полномочий Сейма. Зарплата рядового члена Сейма, которая на данный момент составляет 3 608,4 евро до вычета налогов, вырастет до 6 248,9 евро. Тогда как зарплата председателей комитетов Сейма вырастет с 4 036,2 до 7 141,6 евро до вычета налогов.
Повышение зарплат запланировано и руководству парламента. Заработная плата спикера Сейма вырастет с 4 798,8 евро до 8 748,46 евро до вычета налогов. В свою очередь, первый вице-председатель Сейма, который сейчас „на бумаге“ получает 4 315,2 евро, будет получать зарплату в размере 7 677,22 евро. Тогда как зарплата остальных заместителей председателя Сейма и лидера оппозиции составит 7 498,68 евро (сейчас 4 166,40 евро).
Вырастут и зарплаты старост фракций Сейма. Например, лидеры фракций, насчитывающих более 40 депутатов, будут получать 7 320,14 евро (в настоящее время 4 073,4 евро), а старосты малых фракций, насчитывающих от 7 до 10 членов, будут получать 6 605,98 евро (в настоящее время 3 720 евро).
Однако новым членам Сейма больше не будут выплачиваться надбавки за стаж работы на Литовское государство.