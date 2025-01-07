Спикер Сейма оценил предложение о продлении обязательной военной службы: одобряю, но для этого требуются огромные ресурсы

„Это мнение профессионального военного, офицера, с которым я согласен. Что касается современной войны и боевых действий, то только должным образом подготовленный солдат, офицер, владеющий не только военным искусством, но и технологиями, вооружением, сможет успешно противостоять и сражаться. Чем короче подготовка, тем сложнее приобрести профессиональные навыки“, - во вторник в Сейме журналистам сказал С. Сквернялис.
Однако глава парламента согласен, что в настоящее время у Литвы нет необходимых ресурсов для продления обязательной военной службы.
„Идея правильная (…), но ее реализация на данный момент является лишь дискуссионным вопросом, поскольку требуются огромные ресурсы, которые сейчас, судя по всему, направляются в соответствии с приоритетами. Но в будущем этот вопрос обязательно придется решать, потому что этот короткий срок (службы – ELTA) дает только базовые навыки“, - подчеркнул С. Сквернялис.
„Чем больше будет профессионализма, тем сильнее будет наша армия, а профессионализм приобретается путем теоретической и практической подготовки – чем она продолжительнее, тем успешнее“, - подчеркнул он.
Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Гедримас Еглинскас на прошлой неделе упомянул телевидению LRT, что намерен инициировать обсуждение вопросов продления сроков обязательной военной службы и призыва женщин.