Спикер Сейма оценил предложение о продлении обязательной военной службы: одобряю, но для этого требуются огромные ресурсы

„Это мнение профессионального военного, офицера, с которым я согласен. Что касается современной войны и боевых действий, то только должным образом подготовленный солдат, офицер, владеющий не только военным искусством, но и технологиями, вооружением, сможет успешно противостоять и сражаться. Чем короче подготовка, тем сложнее приобрести профессиональные навыки“, - во вторник в Сейме журналистам сказал С. Сквернялис.

Однако глава парламента согласен, что в настоящее время у Литвы нет необходимых ресурсов для продления обязательной военной службы.