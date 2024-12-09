Спикер Сейма: обращение консерваторов в Конституционный Суд поможет сформировать практику для будущих кабинетов министров

„Если возникают такие сомнения, естественно, что есть право на обращение. И Конституционный Суд, вероятно, сформирует практику, можно ли будет применять такую ​​процедуру в будущем, или нет. Подождем решения“, – сказал С. Сквернялис.

Спикер Сейма подчеркивает, что дискуссии по этому вопросу ведутся уже давно.

„Эти дискуссии и в юридическом, и в политическом сообществе, наверное, уже давно ведутся, можно ли утвердить правительство в неполном составе. И президент имеет право корректировать представленный премьер-министром список в указе. Такие вопросы есть, по некоторым уже высказался Конституционный Суд“, – сказал С. Сквернялис.