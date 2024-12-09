Спикер Сейма: обращение консерваторов в Конституционный Суд поможет сформировать практику для будущих кабинетов министров

„Если возникают такие сомнения, естественно, что есть право на обращение. И Конституционный Суд, вероятно, сформирует практику, можно ли будет применять такую процедуру в будущем, или нет. Подождем решения“, – сказал С. Сквернялис.
Спикер Сейма подчеркивает, что дискуссии по этому вопросу ведутся уже давно.
„Эти дискуссии и в юридическом, и в политическом сообществе, наверное, уже давно ведутся, можно ли утвердить правительство в неполном составе. И президент имеет право корректировать представленный премьер-министром список в указе. Такие вопросы есть, по некоторым уже высказался Конституционный Суд“, – сказал С. Сквернялис.
„Если это обращение будет принято, то мы получим ответ, и будет очень четко сформирована конституционная доктрина на будущее – как в таком случае должны действовать президенты и другие правительства“, – добавил глава парламента.
Парламентская фракция консерваторов инициирует обращение в Конституционный Суд (КС) с просьбой проверить, не противоречит ли Конституции решение президента об утверждении правительства в неполном составе.
„Единственный способ выяснить, является ли утверждение неполного состава правительства законным, — это разъяснение Конституционного Суда. Сейчас мы готовим текст обращения в Конституционный Суд и в ближайшее время начнем собирать подписи депутатов Сейма“, – говорят консерваторы Сейма.
Для обращения в КС необходимы подписи 29 депутатов Сейма.