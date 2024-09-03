Спикер Сейма об инклюзивном образовании: проигрываем борьбу за права человека

„Я критически отношусь к высказываниям Ж. Пинскувене. В тот момент, когда мы начинаем говорить о тех детях, или о тех людях, других, таких, которых якобы надо отделить – мы уже проигрываем борьбу за права человека. Мы отделяем людей, которые уже отделены по разным причинам и обстоятельствам. В сфере, о чем действительно просит образовательное сообщество, так это не отменять реформу, не возвращаться на несколько лет или десяток лет назад, а просто практически осуществить то, что уже начато“, – сказала В. Чмилите-Нильсен журналистам в Сейме во вторник.
„На мой взгляд, путь таков. Там, где не хватает учителей – искать их, там, где не хватает помощников – искать их, но не отступать от принципиальной позиции, что должно быть инклюзивное образование, чтобы все дети имели возможность учиться вместе. Долг образовательного сообщества и всех нас, как общества, обеспечить необходимые условия для этого“, – подчеркнула она.
Как было объявлено ранее, на прошлой неделе Ж. Пинскувене выступила с публичным заявлением о том, что с 1 сентября дети с особыми потребностями в Ширвинтос будут обучаться в отдельных специально для этого приспособленных помещениях. По ее словам, таким образом будет обеспечено качество образования других детей, обучающихся в классе.
Такие заявления мэра подверглись критике со стороны министра образования, науки и спорта Радвиле Моркунайте-Микуленене. Премьер-министр Ингрида Шимоните задумалась и о принятии правовых мер в данном случае. В свою очередь президент Гитанас Науседа заявил, что намерен побеседовать с Ж. Пинскувене.
ELTA напоминает, что с сентября текущего года школы должны быть готовы к приему детей с особыми образовательными потребностями, если об этом попросят их родители. Уже сейчас 90 проц. литовских детей с особыми образовательными потребностями учатся в общеобразовательных школах вместе со своими сверстниками.
По данным министерства, примерно у 75 проц. детей школьного возраста с особыми образовательными потребностями имеются малые или средние потребности (около 35,4 тыс.), а примерно у 25 проц. (более 12,6 тыс.) учащихся имеются большие и очень большие специальные образовательные потребности.