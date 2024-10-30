Спикер Сейма о возможном присоединении либералов к правящим: не следует говорить "нет"

„Очевидно, что ясности со стороны левоцентристов нет, но мнение склоняется к тому, что не следует говорить „нет“ такой возможности, (...) но сегодня мы оцениваем ее со скептицизмом, потому что, прежде всего, Движение либералов привержено своим избирателям очень четкими положениями как в налоговой политике, так и целом, говоря о свободах, о меньшем вмешательстве государства в частную жизнь или в деятельность, и мы будем придерживаться этих положений, независимо от того, с какой позиции“, - во вторник после заседания правления Движения либералов журналистам сказала В. Чмилите-Нильсен.