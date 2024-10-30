Спикер Сейма о возможном присоединении либералов к правящим: не следует говорить "нет"

„Очевидно, что ясности со стороны левоцентристов нет, но мнение склоняется к тому, что не следует говорить „нет“ такой возможности, (...) но сегодня мы оцениваем ее со скептицизмом, потому что, прежде всего, Движение либералов привержено своим избирателям очень четкими положениями как в налоговой политике, так и целом, говоря о свободах, о меньшем вмешательстве государства в частную жизнь или в деятельность, и мы будем придерживаться этих положений, независимо от того, с какой позиции“, - во вторник после заседания правления Движения либералов журналистам сказала В. Чмилите-Нильсен.
По ее словам, Движение либералов не приняло никаких решений относительно возможности присоединения к правящей коалиции, а также не получало официальных приглашений на переговоры.
„Мы действительно не рвемся к власти ради власти, ради постов. У нас нет такого интереса. Мы видим ситуацию, оцениваем ее, понимаем, что прилагаются усилия, как минимум со стороны социал-демократов, сформировать правящую коалицию вместе с партией крестьян-зеленых, но сделать это непросто по понятным причинам“, - прокомментировала В. Чмилите-Нильсен.
Политик упомянула, что еще большую неопределенность в отношении будущего правящей коалиции вносит неофициальная информация о том, что Вилия Блинкявичюте, лидер Социал-демократической партии, победившей на выборах в Сейм, откажется претендовать на пост премьер-министра.
ELTA напоминает, что в воскресенье состоялся второй тур выборов в Сейм. Больше всего мандатов получила Социал-демократическая партия Литвы – у нее будет 52 мандата в парламенте.
Нынешние правящие консерваторы находятся на втором месте с 28 мандатами, а занимающая третье место „Заря Немана“ получит 20 мест в парламенте.
В Сейм следующего созыва также прошел Союз демократов „Во имя Литвы“ с 14 мандатами, Движение либералов с 12 мандатами и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 8 местами в парламенте.
В парламент также прошли три представителя Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) – Ярослав Наркевич, Рита Тамашунене и Чеслав Ольшевский. Впервые в Сейме будет работать представитель Национального объединения Витаутас Синица. Мандат также получили председатель партии „Свобода и справедливость“ Артурас Зуокас и самовыдвиженцы Виктор Федоров и Виталий Шершнёв.
В ходе повторного голосования явка избирателей составила 41,31 проц.