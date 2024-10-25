Спикер Сейма о визите Гутерриша в Россию: это дискредитация всей организации ООН

„Очевидно, что и Путин, и Лукашенко используют визит А. Гутерриша в своей пропаганде. Такой чиновник, как генеральный секретарь ООН, должен понимать, каким подарком объятия с диктаторами, развязавшими войну, являются не только для Путина и Лукашенко, но и всех диктаторов мира“, - заявила В. Чмилите-Нильсен в письменном комментарии Elta в пятницу.
„Поэтому этот визит ни в коем случае нельзя назвать защитой демократии, это дискредитация всей ООН“, - заявила она.
Глава парламента также был удивлена тем, что А. Гутерриш поехал в Россию несмотря на то, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина за военные преступления в Украине.
„К сожалению, с начала полномасштабной агрессии России в 2022 году мы видим, что международные институты, которые должны защищать демократический, основанный на законах порядок, не выдерживают испытаний в то время, когда их роль должна заключаться в том, чтобы остановить агрессию и диктаторов, а не создавать для них возможности красоваться объятиями с генеральным секретарем ООН. Будто не существует международного ордера на арест за военные преступления Путина“, - заявила В. Чмилите-Нильсен.
ELTA напоминает, что в среду А. Гутерриш прибыл в российский город Казань для участия в саммите БРИКС. Здесь после более чем двухлетнего перерыва состоялась встреча генерального секретаря ООН с В. Путиным. Последний раз они встречались в апреле 2022 года, через несколько недель после вторжения России в Украину.
Визит А. Гутерриша в Казань, встречи с В. Путиным и Александром Лукашенко вызвали критику на международной арене. Визит А. Гутерриша был не понят еще и потому, что в Ливанской конференции в Париже он участвовал только по видеосвязи, он также отсутствовал на Мирной конференции по Украине, прошедшей в Швейцарии в июне.
В канцелярии генерального секретаря ООН отвергли претензии, заявив, что глава ООН и в прошлом присутствовал на встречах БРИКС. Эта организация якобы настолько значима в международном масштабе, что ее нельзя игнорировать. Кроме того, якобы требования справедливого мира в Украине должны быть повторены и в России.