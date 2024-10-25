Спикер Сейма о визите Гутерриша в Россию: это дискредитация всей организации ООН

„Очевидно, что и Путин, и Лукашенко используют визит А. Гутерриша в своей пропаганде. Такой чиновник, как генеральный секретарь ООН, должен понимать, каким подарком объятия с диктаторами, развязавшими войну, являются не только для Путина и Лукашенко, но и всех диктаторов мира“, - заявила В. Чмилите-Нильсен в письменном комментарии Elta в пятницу.

„Поэтому этот визит ни в коем случае нельзя назвать защитой демократии, это дискредитация всей ООН“, - заявила она.

Глава парламента также был удивлена тем, что А. Гутерриш поехал в Россию несмотря на то, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина за военные преступления в Украине.