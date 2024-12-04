Спикер Сейма о Стамбульской конвенции: в Литве достаточно своих законов

„Если мы увидим, что в национальном законодательстве недостаточно регулирования, связанного с насилием, особенно в близком окружении, то эти законопоправки будут внесены. Однако нормы, связанные с защитой от насилия, перенесены в национальное законодательство“, – пояснил журналистам в среду С. Сквернялис.

„Стамбульская конвенция, возможно, осталась скорее темой ценностных войн с предыдущего созыва, когда окончательный результат был неважен – важен был сам процесс“, – подчеркнул он.

Между тем, говоря о законе о партнерстве, политик уверяет, что за время срока своей работы Кабмин смог бы договориться о правовой защите лиц разного пола, совместно проживающих в паре.