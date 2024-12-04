2024.12.04 16:22

Спикер Сейма о Стамбульской конвенции: в Литве достаточно своих законов

 
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
Delfi interviu. Saulius Skvernelis
Delfi interviu. Saulius Skvernelis
ФОТО: Robertas Narmontas | Delfi

Как заявил спикер Сейма Саулюс Сквернялис, ратификация Стамбульской конвенции, которая не включена в программу правительства, Литве на данный момент не нужна. По его словам, для борьбы с домашним насилием в стране достаточно национальных правовых актов.

„Если мы увидим, что в национальном законодательстве недостаточно регулирования, связанного с насилием, особенно в близком окружении, то эти законопоправки будут внесены. Однако нормы, связанные с защитой от насилия, перенесены в национальное законодательство“, – пояснил журналистам в среду С. Сквернялис.

„Стамбульская конвенция, возможно, осталась скорее темой ценностных войн с предыдущего созыва, когда окончательный результат был неважен – важен был сам процесс“, – подчеркнул он.

Между тем, говоря о законе о партнерстве, политик уверяет, что за время срока своей работы Кабмин смог бы договориться о правовой защите лиц разного пола, совместно проживающих в паре.

„Думаю, что в программе Правительства это отсутствует не случайно, а для того, чтобы не вызывать ожиданий, которыми определенные группы лиц попросту охмурялись в течение четырех лет. (...) Наша политическая партия видит, что необходимо найти пути решения призмы и вопросов закона о правовой защите лиц, совместно проживающих в паре“, – заявил С. Сквернялис.

„Речь идет не об однополых лицах. Речь идет о лицах, разнополых, но проживающих без вступления в брак. Речь идет о принципах их правовой защиты, которые сегодня не решены. (...) В этом месте мы бы могли договориться“, – добавил он.

Как ранее сообщало агентство ELTA, новое правительство будет стремиться бороться с антисемитизмом, ксенофобией и любыми формами разжигания ненависти в сфере прав человека. Оно также обещает уделить внимание борьбе с преступлениями на почве ненависти, направленными против ЛГБТ и других сообществ, ощущающих дискриминацию. Кроме того, в законодательство Литвы планируется перенести директиву ЕС о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

В среду С. Сквернялис обсудил программу нового правительства с директором Литовского центра по защите прав человека Юрате Юшкайте. По ее словам, досадно, что среди целей нет партнерства и Стамбульской конвенции, однако хоронить эти вопросы пока не следует.

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