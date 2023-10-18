Спикер Сейма о письмах с угрозами взрыва: цель – вызвать недоверие в обществе

По ее словам, Литва впервые сталкивается с такой информационной атакой. Однако В. Чмилите-Нильсен призывает не паниковать и следовать плану действий, предоставленному службами.

"Действительно, ситуация тревожная, и я согласна с тем, что в первые дни не хватало обнадеживающего и четкого сообщения со стороны Министерства внутренних дел", - в среду радиостанции "Žinių radijas" сказала спикер Сейма.

По мнению В. Чмилите-Нильсен, письма с угрозами взрыва – это информационная атака, цель которой – посеять панику. Однако, получив подобные угрозы, политик призывает соблюдать план действий, подготовленный службами.

"Литва впервые сталкивается с такой информационной атакой, сталкиваемся не только мы, но и Латвия и Эстония. Это очень целенаправленная информационная атака, ее цель именно такая – вызвать тревогу, посеять панику", - сказала парламентарий.