Спикер Сейма о письмах с угрозами взрыва: цель – вызвать недоверие в обществе

По ее словам, Литва впервые сталкивается с такой информационной атакой. Однако В. Чмилите-Нильсен призывает не паниковать и следовать плану действий, предоставленному службами.
"Действительно, ситуация тревожная, и я согласна с тем, что в первые дни не хватало обнадеживающего и четкого сообщения со стороны Министерства внутренних дел", - в среду радиостанции "Žinių radijas" сказала спикер Сейма.
По мнению В. Чмилите-Нильсен, письма с угрозами взрыва – это информационная атака, цель которой – посеять панику. Однако, получив подобные угрозы, политик призывает соблюдать план действий, подготовленный службами.
"Литва впервые сталкивается с такой информационной атакой, сталкиваемся не только мы, но и Латвия и Эстония. Это очень целенаправленная информационная атака, ее цель именно такая – вызвать тревогу, посеять панику", - сказала парламентарий.
"Сегодня важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. План действий составлен – службы его уже составили, исходя из опыта первых дней", - сказала В. Чмилите-Нильсен, призывая к спокойному реагированию на угрозы.
"Цель (угроз) вполне очевидна – выбить из колеи, вызвать недоверие в обществе. Если мы будем реагировать спокойно и будет видно, что цели не достигнута – на этом все закончится", - подчеркнула В. Чмилите-Нильсен.
В ночь на среду учреждения и организации страны получили около 2 тыс. писем с угрозой взрыва.
Во вторник ночью и утром разные учреждения Литвы получили свыше 1000 сообщений с угрозами взрыва, подтвердила полиция. Сообщения с угрозами взрыва, как и ранее, получили образовательные, учебные и другие учреждения.
В понедельник ночью, как указывает полиция, учреждения получили около 1,5 тыс. сообщений о взрывчатке, в прошлую пятницу – около 900.
Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела утверждает, что большая часть писем с угрозами написана на русском языке. По его словам, рассылка писем с угрозами – это организованная кибератака, направленная на срыв работы спецслужб и создание паники в обществе.