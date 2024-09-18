Спикер Сейма о конфликте между депутатом и министром обороны: печально, что доверие к армии брошено на предвыборную арену

„Во-первых, если бы он (Д. Гайжаускас – ELTA) хотел что-то уточнить у министра национальной обороны, он вполне мог бы сделать это в Комитете по национальной безопасности и обороне. Если бы цель была такова. Однако я думаю, что цель немного другая – цель состоит в том, чтобы войти в публичное разбирательство, много тумана навести, полслова там, полпредложения там и просто разжечь конфликт, используя его для предвыборной видимости“, – сказал В. Чмилите-Нильсен в эфире радиостанции Žinių radijas в среду.

Спикер Сейма признается, что разочарована тем, что такая важная сфера, как национальная оборона, „брошена на предвыборную арену“.