Спикер Сейма о конфликте между депутатом и министром обороны: печально, что доверие к армии брошено на предвыборную арену

„Во-первых, если бы он (Д. Гайжаускас – ELTA) хотел что-то уточнить у министра национальной обороны, он вполне мог бы сделать это в Комитете по национальной безопасности и обороне. Если бы цель была такова. Однако я думаю, что цель немного другая – цель состоит в том, чтобы войти в публичное разбирательство, много тумана навести, полслова там, полпредложения там и просто разжечь конфликт, используя его для предвыборной видимости“, – сказал В. Чмилите-Нильсен в эфире радиостанции Žinių radijas в среду.
Спикер Сейма признается, что разочарована тем, что такая важная сфера, как национальная оборона, „брошена на предвыборную арену“.
„Что действительно печально, так это то, что выбрана та сфера, где не должно быть хаоса. Это взаимоотношения армии с другими ведомствами, доверие к армии – все это брошено на предвыборную арену. И то, чего я бы действительно не советовала делать – я думаю, мы можем пойти немного выше с точки зрения наличия областей, которые нам необходимо защищать. И давайте не будем делать того, из-за чего наши враги могут только аплодировать“, – подытожила глава Сейма.
Во вторник в Сейме разгорелся спор между депутатом от Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Дайнюсом Гайжаускасом и министром национальной обороны Лауринасом Кащюнасом. Представитель оппозиции обвинил консерватора в очернении литовского офицерства и мести бывшему командующему армией Вальдемарасу Рупшису.
Д. Гайжаускас также заявил, что конфликты между Минобороны и армией стали известны членам КНБО летом, когда, по словам Д. Гайжаускаса, сам В. Рупшис обратился к руководству страны с секретным письмом. Член СКЗЛ утверждал, что в обращении бывший командующий армией обратил внимание на застопорившуюся подготовку к приему бригады немецких солдат и ставил вопросы о прозрачности приобретения беспилотников.
В свою очередь министр национальной обороны отверг подобную критику от представителя оппозиции и парировал, что сам В. Рупшис проявил наибольшее неуважение к литовскому офицерству. В последнее время бывший командующий армией оказался в центре внимания, когда выяснилось, что два года назад генерал запаса установил себе зубные имплантаты за счет армии.
„Офицеров зачастую оскорбляют, когда используется служебное положение и злоупотребление им. По приходу в министерство я нашел жалобу, мы начали служебное расследование, проверку возможного злоупотребления положением и незаконного использования медицинских услуг. Расследование завершилось, передано в ССР, ССР начала предварительное расследование“, – сообщил журналистам Л. Кащюнас, имея в виду историю с В. Рупшисом.
„Самое большое неуважение к военным — это когда кто-то из числа должностных лиц более высокого ранга незаконно пользуется привилегиями. И если это подтвердится, то это будет самое большое оскорбление для офицеров“, – заверил министр.