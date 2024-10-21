Спикер Сейма: нам бы очень хотелось, чтобы Украине открылся путь для полноправного членства в ЕС

„Некоторое время назад, глядя на график председательства, мы видели, что открывается важное окно возможностей, когда председательствует Польша, а вскоре будет председательствовать и Литва. Нам бы очень хотелось, чтобы во время нашего председательства или сразу после него Украине открылся путь для полноправного членства в ЕС“, – заявила В. Чмилите-Нильсен на пресс-конференции в Сейме в понедельник.