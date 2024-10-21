2024.10.21 15:27

Спикер Сейма: нам бы очень хотелось, чтобы Украине открылся путь для полноправного членства в ЕС

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен надеется, что Украина вскоре сможет стать полноправным членом Европейского союза (ЕС). По ее словам, это может произойти после того, как Польша возьмет на себя председательство в Евросовете в январе – или после того, как Литва возьмет на себя эту обязанность через несколько лет.

„Некоторое время назад, глядя на график председательства, мы видели, что открывается важное окно возможностей, когда председательствует Польша, а вскоре будет председательствовать и Литва. Нам бы очень хотелось, чтобы во время нашего председательства или сразу после него Украине открылся путь для полноправного членства в ЕС“, – заявила В. Чмилите-Нильсен на пресс-конференции в Сейме в понедельник.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, находящийся с визитом в Вильнюсе, поддержал спикера Сейма и заверил, что Киев уже голосует за законы, соответствующие требованиям ЕС.

„Я должен поблагодарить всех за то, что Украина в очень короткий срок получила статус кандидата и начала переговоры с ЕС, это общая победа для всех нас и вклад Литвы в это очень велик“, – сказал Р. Стефанчук.

„Пока Венгрия председательствует, мы делаем домашнее задание вместе с нашими коллегами-парламентариями и голосуем за все правовые акты, которые приближают Украину к законодательству ЕС“, – подчеркнул он.

В ходе II сессии Ассамблеи, состоявшейся в понедельник, Сейм и Верховная Рада Украины подписали заявление, в котором Литва поддержала „План победы“ президента Украины Владимира Зеленского.

„Очень важно, чтобы не только наш парламент, но и страны-союзники также поддержали эти инициативы. Литва может и должна оставаться ледоколом в сосредоточении международной поддержки, сосредоточении коалиций, как она и делала все эти годы“, – заявила после заседания В. Чмилите-Нильсен.

„Наша совместная работа и сотрудничество показали, что Литва всегда останется на стороне Украины“.

Сейчас, когда весь мир ждет окончания различных выборов, очень важно еще раз проявить решимость в поддержку Украины. Это сегодня мы и делам“, – подчеркнула она. В свою очередь Р. Стефанчук поблагодарил Литву за последовательную позицию в отношении Украины.

„Хочу особо поблагодарить за такую ​​позицию, что это стало не только обычным свидетельством поддержки, но и важным политическим шагом, который показывает, что мы рассматриваем общую победу как общий главный приоритет“, – сказал он.

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