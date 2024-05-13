Спикер Сейма: надо приложить еще больше усилий, чтобы Украине было чем защищаться

"В нынешний период, когда Украина сталкивается с весенне-летним усилением агрессии со стороны России, особенно важно, чтобы мы, демократии, приложили еще большие усилия, чтобы Украине было чем защищаться и она могла успешно защититься", - сказала она на пресс-конференции в понедельник.
В. Чмилите-Нильсен подчеркнула принятое еще в марте решение правительства о выделении 35 млн евро, способствуя многосторонней инициативе Чехии по приобретению и передаче боеприпасов Украине.
Спикеру парламента Литвы вторила и М. Пекарова Адамова. По ее словам, по мере приближения выборов в Европарламент государства должны сотрудничать еще теснее, чтобы противостоять прокремлевской пропаганде.
"Приближаются очень важные выборы в Европарламент, я знаю, что в Литве проходят президентские выборы, поэтому хотела бы подчеркнуть, что мы все сейчас сталкиваемся с угрозой российской пропаганды. Чехи расследовали деятельность очень важной прокремлевской сети, которая несколько недель назад финансировалась Россией. Это показывает, что мы все еще сталкиваемся с этой угрозой. Мы хрупкие, поэтому нам нужно очень тесно сотрудничать, потому что только крепкое партнерство поможет нам выстоять", - подчеркнула она.
По словам спикера Сейма, среди тем встречи также обсуждалась необходимость уже в июне начать переговоры о членстве Украины и Молдовы в ЕС. По ее словам, обсуждались и дальнейшие санкции против России.
Правительство приняло решение выделить 35 млн евро для содействия многосторонней инициативе Чехии по приобретению и передаче боеприпасов Украине.
Как указало правительство, в рамках этой инициативы страны участвуют в совместной закупке и передаче боеприпасов в Украину, определяя возможные запасы боеприпасов или источники быстрого производства для приобретения.