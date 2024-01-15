Спикер Сейма на встрече с главой Европарламента: переговоры с Украиной чрезвычайно важны

 
ELTA
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Roberta Metsola, Viktorija Čmilytė-Nielsen
Roberta Metsola, Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, принимавшая участие во встрече тет-а-тет с главой Европарламента Робертой Метсолой, подчеркнула, что именно Европейский парламент, как символ демократической Европы, теперь имеет важную роль в поддержании всесторонней поддержки Украины среди приоритетов повестки дня и обязательств ЕС.

"Декабрьские решения Совета Европы о начале переговоров с Украиной и Молдовой были очень важными. Сейчас наша ближайшая задача – как можно скорее превратить политические заявления в конкретные шаги", – сказала В. Чмилите-Нильсен.

"Я не сомневаюсь, что будут попытки сорвать этот процесс, Россия попытается помешать ему не только военными действиями. Мы должны опираться на мирный план Зеленского, продолжать применять санкции и немедленно начать обсуждение 13-го пакета санкций ЕС. Пришло время найти решение по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины", - добавила она.

Как говорится в пресс-релизе, В. Чмилите-Нильсен считает, что, глядя в будущее, Европа должна готовиться к долгосрочной стратегической конфронтации с Россией. Поэтому очень важно не только ускорить инвестиции в оборонную промышленность и укрепить оборонный потенциал, но и сотрудничать с другими демократическими государствами, особенно с США.

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