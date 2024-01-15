Спикер Сейма на встрече с главой Европарламента: переговоры с Украиной чрезвычайно важны

"Декабрьские решения Совета Европы о начале переговоров с Украиной и Молдовой были очень важными. Сейчас наша ближайшая задача – как можно скорее превратить политические заявления в конкретные шаги", – сказала В. Чмилите-Нильсен.
"Я не сомневаюсь, что будут попытки сорвать этот процесс, Россия попытается помешать ему не только военными действиями. Мы должны опираться на мирный план Зеленского, продолжать применять санкции и немедленно начать обсуждение 13-го пакета санкций ЕС. Пришло время найти решение по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины", - добавила она.
Как говорится в пресс-релизе, В. Чмилите-Нильсен считает, что, глядя в будущее, Европа должна готовиться к долгосрочной стратегической конфронтации с Россией. Поэтому очень важно не только ускорить инвестиции в оборонную промышленность и укрепить оборонный потенциал, но и сотрудничать с другими демократическими государствами, особенно с США.