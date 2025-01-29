Спикер Сейма: можно говорить о восстановлении дипломатических отношений с Китаем

„Я думаю, что позиция проста – мы можем говорить о восстановлении дипломатических отношений на том же уровне, что и в других странах Евросоюза. И придерживаться той позиции, которую мы занимали до действий правительства госпожи Ингриды Шимоните“, - в среду Žinių radijas сказал С. Сквернялис.

По его словам, это будет означать, что торговля с Пекином также вернется к ранее фиксированным масштабам. Однако С. Сквернялис подчеркнул, что необходимо провести четкие красные линии в отношении китайских инвестиций в Литве.

„Я даже не говорю о критической инфраструктуре. В целом, стране эти инвестиции действительно не нужны“, - отметил спикер Сейма.