Спикер Сейма: можно говорить о восстановлении дипломатических отношений с Китаем

„Я думаю, что позиция проста – мы можем говорить о восстановлении дипломатических отношений на том же уровне, что и в других странах Евросоюза. И придерживаться той позиции, которую мы занимали до действий правительства госпожи Ингриды Шимоните“, - в среду Žinių radijas сказал С. Сквернялис.
По его словам, это будет означать, что торговля с Пекином также вернется к ранее фиксированным масштабам. Однако С. Сквернялис подчеркнул, что необходимо провести четкие красные линии в отношении китайских инвестиций в Литве.
„Я даже не говорю о критической инфраструктуре. В целом, стране эти инвестиции действительно не нужны“, - отметил спикер Сейма.
Дипломатические отношения между Литвой и Китаем ухудшились после того, как в Вильнюсе открылось Тайваньское представительство. С. Сквернялис не считает, что для улучшения отношений с Пекином потребуется менять название этого представительства.
„Я не вижу, чтобы ставилось такое условие. Наконец, если кто-то хочет искать решения, эти решения следует искать в существующем статус-кво. Это уже не вопрос публичных переговоров, а вопрос того, как Министерство иностранных дел решит вести переговоры. (…)“, - добавил он.
Дискуссии об отношениях между Литвой и Китаем продолжаются уже на протяжении четырех лет. После успеха социал-демократов на осенних выборах в Сейм глава нынешнего правительства Гинтаутас Палуцкас намекнул на возможность улучшения двусторонних контактов с Пекином и возвращения посла Литвы в Китай.
Правда, вскоре позиция премьера смягчилась. В программе правительства также нет упоминаний об улучшении отношений. Напротив, документ определяет Китай как серьезный вызов для внешней политики и политики безопасности Литвы.