Спикер Сейма Литвы: ситуацию с назначением послов усложняют личные мотивы глав ведомств

"На мой взгляд, она (ситуация) не была бы такой сложной, если бы какие-то личные мотивы, разногласия между двумя ветвями власти или даже приближение выборов не усложняли ее. Также много размышлений и о возможной необходимости изменения закона, чтобы обязать ответственных и высокопоставленных чиновников не затягивать процесс. Но мне кажется, дело в том, что президент и министр иностранных дел, будучи ответственными государственными мужами, действительно должны найти в себе силы сесть за общий стол – что они, кстати, и делают в разных форматах" – заявила В. Чмилите-Нильсен в четверг.