Спикер Сейма Литвы поддерживает идею введения налога на оборону

"Налог на оборону — это новая дискуссия. И, на мой взгляд, она могла бы быть эффективной, если бы все партии договорились. Вот такую дискуссию надо начинать", – сказала В. Чмилите-Нильсен радиостанции Žinių radijas.
"На мой взгляд, такую идею было бы реально осуществить только в том случае, если бы все парламентские партии действительно взяли на себя обязательства и стали договариваться. Потому что никакого политиканства на эту тему быть не может", – подчеркнула глава парламента.
Первым об идее нового налога заговорил председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас. Политик намерен предложить всем парламентским партиям рассмотреть эту инициативу.
В. Чмилите-Нильсен также высказалась и о предложении Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) о выпуске оборонных облигаций с целью увеличения финансирования национальной обороны. По мнению главы парламента, несмотря на то что предложенный социал-демократами источник финансирования не будет устойчивым, его можно рассматривать как дополнительную меру.
"Думаю, что это одна из возможных идей, просто это не такой устойчивый источник финансирования — это могло бы быть скорее дополнением. Потому что суммы, конечно, нужны покрупнее", – подчеркнула она.
"Кстати, такую идею уже давно высказал Э. Гентвилас как дополнительный источник финансирования обороны", – отметила она.
Как сообщалось ранее, Социал-демократическая партия предлагает Министерству финансов разместить оборонные облигации в качестве альтернативы заимствованиям на нужды национальной обороны на внешних рынках. По мнению социал-демократов, если будут предложены процентные ставки, соответствующие рыночным условиям, оборонные облигации будут экономически привлекательными и в то же время позволят населению выразить свою патриотическую волю и напрямую внести свой вклад в поддержку национальной обороны, заявляют социал-демократы.
В следующем году финансирование национальной обороны должно достичь 2,75% ВВП.