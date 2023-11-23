Спикер Сейма Литвы отправилась в Таллинн с рабочим визитом

"Агрессия России против Украины и возникающая из-за этого угроза требуют исключительного внимания к ситуации с безопасностью в Балтийском регионе. В этой критической обстановке странам Балтии крайне необходимо сохранить свою целостность и еще больше усилить взаимную интеграцию, чтобы избавиться от зависимости от российского влияния и усилить свой голос в Европейском союзе и НАТО", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

В четверг спикер Сейма примет участие в церемонии вручения наград и медалей Балтийской Ассамблеи.

В пятницу состоится встреча президиума Балтийской Ассамблеи и председателей национальных парламентов Литвы, Эстонии и Латвии, после чего состоится открытие 42-й сессии Ассамблеи, на которой с приветственным словом выступит В. Чмилите-Нильсен.