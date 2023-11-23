Спикер Сейма Литвы отправилась в Таллинн с рабочим визитом

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: ELTA / Karolina Gudžiūnienė

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен в четверг отправилась в Таллинн с рабочим визитом. В Эстонии глава парламента примет участие в мероприятиях 42-й Балтийской ассамблеи и 29-го Балтийского совета, говорится в пресс-релизе.

"Агрессия России против Украины и возникающая из-за этого угроза требуют исключительного внимания к ситуации с безопасностью в Балтийском регионе. В этой критической обстановке странам Балтии крайне необходимо сохранить свою целостность и еще больше усилить взаимную интеграцию, чтобы избавиться от зависимости от российского влияния и усилить свой голос в Европейском союзе и НАТО", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

В четверг спикер Сейма примет участие в церемонии вручения наград и медалей Балтийской Ассамблеи.

В пятницу состоится встреча президиума Балтийской Ассамблеи и председателей национальных парламентов Литвы, Эстонии и Латвии, после чего состоится открытие 42-й сессии Ассамблеи, на которой с приветственным словом выступит В. Чмилите-Нильсен.

В Таллинн также едут вице-спикер Сейма, член делегации Сейма в Балтийской Ассамблее Андрюс Мазуронис, председатель делегации Сейма в Балтийской ассамблее Андрюс Купчинскас и его заместитель Оринта Лейпуте, а также другие члены.

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