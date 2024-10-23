Спикер Сейма Литвы о скандале с Foxpay: карьера Навицкене в настоящее время закончена

„Когда я комментировала слова советника президента, я имела в виду ее риторику, потому что речь шла о „компашках“ и тому подобном. Этот момент зацепил меня – именно выбранная риторика“, – пояснила В. Чмилите-Нильсен.

Также глава парламента подчеркивает, что в среду утром, говоря о попытке Офиса президента утрировать эту ситуацию, она имела в виду риторику команды главы государства.

„Политическую ответственность уже сейчас взяла на себя экс-министр. Ее политическая карьера закончена, по крайней мере, на данном этапе“, – подчеркнула она.

„Что касается самого скандала, то это серьезный политический удар по крупным партнерам по коалиции. Какова будет политическая цена, решат избиратели“, – заявила В. Чмилите-Нильсен в интервью агентству Elta.

Утром в среду спикер Сейма заявила, что заявления команды главы государства по поводу скандала с Foxpay в последнее время напоминают риторику Ремигиюса Жемайтайтиса, прославившегося своими скандальными высказываниями. Также, подчеркнула она, президент пытается утрировать эту ситуацию.

Во вторник в эфире Žinių radijas, высказываясь о скандале с Foxpay, главный советник президента Ирена Сегаловичене подчеркнула, что политическая ответственность пока не принята на себя, поскольку в этой истории сыграло роль государство и его государственные закупки. По ее словам, создается впечатление, что в возможной преступной деятельности Foxpay участвовали не отдельные люди, а группа состоятельных людей.