Спикер Сейма Литвы: "Наше сотрудничество с Украиной будет только расти"

„Хочу вас проинформировать, что только что беседовал с председателем Верховной Рады Украины господином Русланом Стефанчуком. Помимо, конечно, всего красивого, приятного, формального, я позволил себе от себя и от вашего имени выразить безоговорочную поддержку Украины, что наше сотрудничество будет только расти. А Литва как была, есть, так и будет оставаться безоговорочным сторонником Украины“, - сообщил С. Сквернялис членам Сейма во время заседания в четверг вечером.