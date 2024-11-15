2024.11.15 09:18

Спикер Сейма Литвы: "Наше сотрудничество с Украиной будет только расти"

 
Аугусте Либерите
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ELTA
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

В четверг вечером новоизбранный спикер Сейма Саулюс Сквернялис провел телефонный разговор со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Председатель Союза демократов „Во имя Литвы“ от имени парламента подчеркнул безоговорочную поддержку Украины.

„Хочу вас проинформировать, что только что беседовал с председателем Верховной Рады Украины господином Русланом Стефанчуком. Помимо, конечно, всего красивого, приятного, формального, я позволил себе от себя и от вашего имени выразить безоговорочную поддержку Украины, что наше сотрудничество будет только расти. А Литва как была, есть, так и будет оставаться безоговорочным сторонником Украины“, - сообщил С. Сквернялис членам Сейма во время заседания в четверг вечером.

„Я сделал это с величайшей честью и передал наилучшие пожелания от новоизбранного Сейма“, - добавил он.

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