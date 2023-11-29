Спикер Сейма Литвы: на президентских выборах фаворит предельно ясен

"Я думаю, что президентские выборы будут наименее интересными. (...) На этих выборах есть предельно ясный фаворит", – заявила во вторник телекомпании LRT В. Чмилите-Нильсен, комментируя решение Движения либералов не выдвигать своего кандидата на президентских выборах.
Лидер президентских рейтингов Гитанас Науседа пока не объявил о своем решении. Во вторник правление Движения либералов на вечернем совещании предложило партии не участвовать в президентских выборах в следующем году. По мнению либералов, внимание будет уделено выборам в Сейм и Европарламент. Такое решение было принято после того, как Апелляционный суд постановил присудить партии штраф в размере 376,6 тыс. евро по так называемому делу MG Baltic.
На сегодняшний день 5 политических партий объявили о своих выдвигаемых или поддерживаемых кандидатах на президентских выборах. Союз Отечества-Христианских демократов Литвы на выборах будет представлять премьер-министр Ингрида Шимоните, кандидатом от Союза крестьян и зеленых Литвы станет депутат Сейма, бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига, Партия регионов Литвы поддержит мэра Казлу-Руды Мантаса Варашку, Демократический союз "Во имя Литвы" выдвинул кандидатуру Гедримаса Еглинскаса, а Партия свободы– кандидатуру бывшего председателя Конституционного суда (КС) Дайнюса Жалимаса.
Известны имена и трех самовыдвиженцев: врач Эдуардас Вайткус, бывший командующий армией Валдас Туткус и активист Антанас Кандротас.
Выборы президента Литвы пройдут 12 мая 2024 года.