Спикер Сейма Литвы критикует идею отказа от русских школ: их сохранение – наша сила

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен не согласна с доводом министра образования Гинтаутаса Якштаса о том, что отказ от русских школ решит проблемы интеграции национальных общин в общество. Либерал уверяет, что сохранение этих учебных заведений в Литве крайне важно.

"Мы должны назвать проблему, которую пытаемся решить. Школы с преподаванием на языках национальных меньшинств – сила Литвы. То, что они сохраняются в Литве, то, что им уделяется внимание – это важно", – прокомментировала в четверг В. Чмилите-Нильсен.

По мнению спикера Сейма, школы национальных общин являются не угрозой, а помощью в интеграции обучающихся в них детей в общество.

"Это более длительный путь интеграции, но он правильный, устойчивый. На мой взгляд, на нынешнем этапе для МОНС было бы важно уделять больше внимания, чтобы школы национальных меньшинств могли стать мостом между людьми, детьми из семей с различными взглядами, и обществом", – сказала либерал.

В среду министр образования, науки и спорта Г. Якштас заявил агентству Elta о поиске правовых путей для отказа от образовательных учреждений русского национального меньшинства.

"Мы сейчас изучаем и обсуждаем с командой, есть ли возможные пути постепенного отказа от школ русских национальных меньшинств. Мы изучаем правовую базу, будет ли вообще возможность сделать это", – сказал Elta Г. Якштас.

Некоторые политики и учреждения национальных общин осудили подобные рассуждения министра.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии