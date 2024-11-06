Спикер Сейма: Литве важно сохранить тесное партнерство с США независимо от исхода выборов

„Литва заинтересована в сохранении как можно более тесного стратегического партнерства с США“, - в среду Žinių radijas сказала В. Чмилите-Нильсен.

С другой стороны, признает политик, если на выборах победит республиканец Дональд Трамп, возникли бы вопросы относительно геополитического курса Вашингтона, который чрезвычайно важен для европейской безопасности.

„Я думаю, что тревога возникает из-за того, не изменится ли курс США еще больше в сторону изоляции от проблем остального мира“, - сказала спикер Сейма.