Спикер Сейма: Литве важно сохранить тесное партнерство с США независимо от исхода выборов

„Литва заинтересована в сохранении как можно более тесного стратегического партнерства с США“, - в среду Žinių radijas сказала В. Чмилите-Нильсен.
С другой стороны, признает политик, если на выборах победит республиканец Дональд Трамп, возникли бы вопросы относительно геополитического курса Вашингтона, который чрезвычайно важен для европейской безопасности.
„Я думаю, что тревога возникает из-за того, не изменится ли курс США еще больше в сторону изоляции от проблем остального мира“, - сказала спикер Сейма.
„Но здесь важны совместные усилия и дальнейшее развитие отношений, в итоге политики физически едут в Вашингтон, общаются в Конгрессе, говорят о проблемах нашего региона (...)“, - добавила она.
За пост президента США борются демократ Камала Харрис и республиканец Д. Трамп.
Победитель президентских выборов пока не объявлен, но в публичном пространстве уже предсказывают победу республиканца Д. Трампа.