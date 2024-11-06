2024.11.06 10:11

Спикер Сейма: Литве важно сохранить тесное партнерство с США независимо от исхода выборов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В ожидании результатов президентских выборов в Соединенных Штатах Америки (США) спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен подчеркивает, что в интересах Литвы поддерживать партнерство со стратегически важной страной, независимо от того, какой кандидат победит на выборах.

„Литва заинтересована в сохранении как можно более тесного стратегического партнерства с США“, - в среду Žinių radijas сказала В. Чмилите-Нильсен.

С другой стороны, признает политик, если на выборах победит республиканец Дональд Трамп, возникли бы вопросы относительно геополитического курса Вашингтона, который чрезвычайно важен для европейской безопасности.

„Я думаю, что тревога возникает из-за того, не изменится ли курс США еще больше в сторону изоляции от проблем остального мира“, - сказала спикер Сейма.

„Но здесь важны совместные усилия и дальнейшее развитие отношений, в итоге политики физически едут в Вашингтон, общаются в Конгрессе, говорят о проблемах нашего региона (...)“, - добавила она.

За пост президента США борются демократ Камала Харрис и республиканец Д. Трамп.

Победитель президентских выборов пока не объявлен, но в публичном пространстве уже предсказывают победу республиканца Д. Трампа.

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