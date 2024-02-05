Спикер Сейма: Литве и Польше следует ускорить реализацию совместных стратегических, экономических и оборонных проектов

Польша является ближайшим и одним из важнейших наших союзников, поэтому, по мнению главы парламента, необходимо ускорить реализацию совместных инфраструктурных проектов стратегического значения, активнее развивать двусторонние экономические отношения и расширять сотрудничество в сфере обороны.
"Этот период требует еще более глубокой и широкой литовско-польской интеграции. Прежде всего, это будут совместные стратегические инфраструктурные проекты, такие как синхронизация электросетей, Rail Baltica, Via Baltica. Кроме того, Литва хочет активно развивать двусторонние экономические отношения", – заявила после встречи спикер Сейма.
По мнению В. Чмилите-Нильсен, обе страны разделяют общие вызовы и одинаковый подход к вопросу угроз.
"Мы с польским коллегой обсудили необходимость дальнейшего усиления обороны восточного фланга НАТО, а также обороны стран Балтии. И по мере приближения саммита НАТО в Вашингтоне важно дать четкий сигнал, что будущее Украины – в архитектуре евроатлантической безопасности, мы больше не можем оставлять ее в серой зоне", – заявила спикер Сейма.
По мнению В. Чмилите-Нильсен, сейчас при поиске ответов на общие вызовы важно развивать и другие форматы сотрудничества, например, Люблинский треугольник, встречу в рамках которого Литва предложила бы созвать как можно скорее, или между Польшей и странами Балтии:
"Я полностью согласна с высказанной маршалом идеей о том, что Литва, Польша вместе с другими странами Балтии и Северной Европы должны быть как кулак".