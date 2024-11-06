Спикер Сейма критикует отказ Блинкявичюте стать премьером: Это подрывает доверие общества

„Это подрывает доверие к словам, которые все политики произносят во время выборов, и наносит вред“, - в среду Žinių radijas сказала В. Чмилите-Нильсен.

„Участвуя в выборах в Сейм и выиграв мандат, ты даешь обязательство перед людьми и должен сдержать свое слово. Это вопрос фундаментального доверия между избираемыми политиками и избирателями“, - подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, председатель победивших на выборах социал-демократов В. Блинкявичюте отказалась возглавить будущее правительство. Она также не будет работать и в Сейме – В. Блинкявичюте планируют продолжить четвертую каденцию в Европарламенте.