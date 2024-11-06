2024.11.06 12:13

Спикер Сейма критикует отказ Блинкявичюте стать премьером: Это подрывает доверие общества

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен критикует невыполненное обещание лидера победивших на выборах в Сейм социал-демократов Вилии Блинкявичюте стать премьер-министром. По мнению лидера либералов, это наносит вред и снижает доверие общества ко всем политикам.

„Это подрывает доверие к словам, которые все политики произносят во время выборов, и наносит вред“, - в среду Žinių radijas сказала В. Чмилите-Нильсен.

„Участвуя в выборах в Сейм и выиграв мандат, ты даешь обязательство перед людьми и должен сдержать свое слово. Это вопрос фундаментального доверия между избираемыми политиками и избирателями“, - подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, председатель победивших на выборах социал-демократов В. Блинкявичюте отказалась возглавить будущее правительство. Она также не будет работать и в Сейме – В. Блинкявичюте планируют продолжить четвертую каденцию в Европарламенте.

По мнению председателя Движения либералов, разногласия правящей коалиции за время текущей каденции меркнут по сравнению с таким нарушением обещания В. Блинкявичюте.

„Что касается истории Вилии Блинкявичюте, я ухмыльнулась, когда вспомнила, сколько критики звучало с удобного кресла в Брюсселе по поводу разногласий или политической культуры. Однако я думаю, что по сравнению с тем виражом, который был сделан, мелкие разногласия нынешней коалиции меркнут“, - сказала В. Чмилите-Нильсен.

ELTA напоминает, что после того, как В. Блинкявичюте отказался возглавить правительство, президиум Социал-демократической партии предложил эту должность вице-председателю СДПЛ Гинтаутасу Палуцкасу.

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