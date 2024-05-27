Спикер Сейма и ее коллеги из ЕС призывают спикера парламента Грузии отменить закон об "иностранном влиянии"

"Мы обеспокоены последними решениями Грузии, поскольку ваши действия противоречат ценностям и принципам, которыми вы обязались руководствоваться и которые являются основой членства в ЕС. (...) Этот закон направлен на то, чтобы заставить замолчать средства массовой информации и организации гражданского общества, которые играют жизненно важную роль в демократическом обществе и помогают Грузии двигаться в сторону ЕС", - говорится в обращении, подписанном главами девяти парламентов стран ЕС.

По мнению политиков, принятый закон также направлен против общества Грузии, попирает его гражданские права и поощряет насилие.