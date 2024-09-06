Спикер Сейма: главное – сохранить соглашение по внешней политике и безопасности

„Мы участвуем в предвыборной кампании в Сейм. (...) Я бы сказала, что сохранение широкого консенсуса в сферах нашей внешней политики и безопасности является главным вызовом этого избирательного цикла, и я уверена, что мы сохраним его, независимо от того, будет ли исход выборов благоприятствовать левым или правым“, - на конференции Futurescape 2024 сказала политик.

По мнению В. Чмилите-Нильсен, важнейшая задача политика сегодня – не принимать решения, которые сдерживают экономический рост нашей страны и усложняют ситуацию для бизнеса.