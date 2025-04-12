Спикер Сейма: диверсионные операции, к сожалению, возвращаются новой серьезной волной

„Информация, предоставленная нашими силовыми структурами, заключается в том, что те диверсионные операции, которые проводились в странах Балтии, в том числе в Литве (эти дела сейчас находятся в суде, мы все прекрасно знаем, что планировалось), к сожалению, возвращаются новой серьезной волной, и нашим силовым структурам предстоит проделать в этом случае довольно большую работу „, — заявил лидер Сейма телеканалу LRT.

Однако Сквернялис отмечает, что общий уровень угрозы не возрос.