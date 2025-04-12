Спикер Сейма: диверсионные операции, к сожалению, возвращаются новой серьезной волной

„Информация, предоставленная нашими силовыми структурами, заключается в том, что те диверсионные операции, которые проводились в странах Балтии, в том числе в Литве (эти дела сейчас находятся в суде, мы все прекрасно знаем, что планировалось), к сожалению, возвращаются новой серьезной волной, и нашим силовым структурам предстоит проделать в этом случае довольно большую работу „, — заявил лидер Сейма телеканалу LRT.
Однако Сквернялис отмечает, что общий уровень угрозы не возрос.
„Что касается более глобального уровня, то опять же, мы всё видим, всё напрямую зависит от ситуации в Украине. Пока там никаких сдвигов нет, идет конвенциональная война, и тот уровень угроз, который был раньше, для нас на данный момент точно не изменился и не возрос“, - заявил спикер Сейма.
Напомним, что прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором гражданин Украины, действовавший в интересах России, обвиняется в пожаре, возникшем в торговом центре Ikea в Вильнюсе 9 мая прошлого года. На момент совершения предполагаемого преступления обвиняемый был несовершеннолетним. По версии следствия, в магазине было заложено взрывное устройство с таймером, что привело к взрыву и пожару на следующий день. Правоохранительные органы называют этот инцидент террористическим актом.