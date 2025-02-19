Спикер Сейма: без налога на недвижимость Литва рискует лишиться средств ЕС

„Литва до сих пор не может взять часть средств RRF, потому что прежнее правительство обещало сделать работу и не сделала ее. И одна из этих работ связана с налогами, в частности с налогом на недвижимость. Поэтому нам придется взяться за это (...) и эта сумма может составить до 1 млрд евро“, – сказал в среду С. Сквернялис в эфире Žinių radijas.
В начале февраля министр финансов Римантас Шаджюс пообещал представить коалиционному совету две альтернативы налогу на недвижимость, одной из которых является предложенная прежним правительством модель налогообложения от полутора средней стоимости жилья. Спикер Сейма утверждает, что поддержки такое предложение не найдет, поэтому следует пойти по другому пути – расширить базу действующего налога на дорогостоящую некоммерческую недвижимость.
„Министр, вероятно, знает, что ни предложенная Гинтаре Скайсте налоговая реформа, ни ее части не получат поддержки. Наверное, можно говорить об изменениях в нынешнем налоге на недвижимость, доработанном и урегулированном при нашем правительстве“, – сказал спикер Сейма.
По мнению С. Сквернялиса, при изменении этого налогообложения можно было бы рассмотреть как расширение его базы, так и снижение планки налогооблагаемой стоимости имущества. Однако, подчеркнул он, этот налог должен быть социально справедливым и не затрагивать малоимущих людей, владеющих дорогой недвижимостью.
„Планка может быть снижена, но для определенных групп предусмотрены исключения. Потому что возьмем Вильнюс, где люди владеют недвижимостью, квартирами с давних времен, которые находятся недалеко от старого города или в нем. Эти старожилы Вильнюса не обязательно богаты, но стоимость их квартир – высокая. Необходимо обеспечить, чтобы налог был социально справедливым“, – пояснил он.
Консерваторы Сейма Миндаугас Линге и Гинтаре Скайсте в Сейме прошлого созыва зарегистрировали поправку к закону о налоге на недвижимость.
В ней предлагается установить ставки налога на жилье в диапазоне от 0,05 до 0,5 проц., на коммерческую недвижимость – „ножницы“ в 0,5–3 проц., а к заброшенной недвижимости применять ставки в размере 0,5-4 проц.