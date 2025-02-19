Спикер Сейма: без налога на недвижимость Литва рискует лишиться средств ЕС

„Литва до сих пор не может взять часть средств RRF, потому что прежнее правительство обещало сделать работу и не сделала ее. И одна из этих работ связана с налогами, в частности с налогом на недвижимость. Поэтому нам придется взяться за это (...) и эта сумма может составить до 1 млрд евро“, – сказал в среду С. Сквернялис в эфире Žinių radijas.