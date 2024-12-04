Спикер парламента: прогрессивный тариф подоходного налога коснется только людей с очень большим доходом

„Это коснется очень больших доходов, я бы так сказал. Каким будет тариф, до конца пока не определились, но должно появиться больше прогрессивности, это отразится в программе правительства. Это не коснется людей с низкими или средними доходами“, – сказал журналистам Сквернялис.
По словам лидера демократического союза „Во имя Литвы“, более высокий подоходный налог - это не реформа, а исправление неточностей нынешней системы.
„Налоговая гигиена должна сразу же появиться. Мы не говорим о реформе, это выравнивание разницы, устранение непропорциональности в налоговой системе“, – заметил он.
Политик обещал, что конкретные цифры общество узнает через 3 месяца, когда утвердят план правительственных мер.
Напомним, что правительство Гинатутаса Палуцкаса планирует увеличить прогрессивность подоходного налога.