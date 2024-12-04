2024.12.04 15:03

Спикер парламента: прогрессивный тариф подоходного налога коснется только людей с очень большим доходом

 
ELTA
Доминикас Даткунас
ru.DELFI.lt
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

Правящее большинство Литвы еще не определилось с вопросом, с какой суммы будут считать подоходный налог, облагающийся более высоким тарифом, однако спикер парламента Саулюс Сквернялис уверяет, что это коснется только людей с очень большими доходами.

„Это коснется очень больших доходов, я бы так сказал. Каким будет тариф, до конца пока не определились, но должно появиться больше прогрессивности, это отразится в программе правительства. Это не коснется людей с низкими или средними доходами“, – сказал журналистам Сквернялис.

По словам лидера демократического союза „Во имя Литвы“, более высокий подоходный налог - это не реформа, а исправление неточностей нынешней системы.

„Налоговая гигиена должна сразу же появиться. Мы не говорим о реформе, это выравнивание разницы, устранение непропорциональности в налоговой системе“, – заметил он.

Политик обещал, что конкретные цифры общество узнает через 3 месяца, когда утвердят план правительственных мер.

Напомним, что правительство Гинатутаса Палуцкаса планирует увеличить прогрессивность подоходного налога.

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