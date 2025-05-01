2025.05.01 07:06

Спикер" демократический союз „Во имя Литвы“ из коалиции не уйдет: выдвинуто требование

 
не будут поддерживать налоговую реформу
ELTA
Аустея Паулаускайте
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Спикер парламента Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что правление демократического союза „Во имя Литвы“ в среду вечером решило не выходить из коалиции. Однако, поскольку партнеры нарушили соглашение, демократически союз не может гарантировать поддержку налоговой реформе, представленной премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом.

Сквернялис сказал, что правление пришло к выводу, что коалиционное соглашение было нарушено, поэтому соцдемы должны исправить ошибку (ошибкой считают тот факт, что Арунас Дуденас не был лишен депутатской неприкосновенности). Напомним, что голосование по вопросу Дуденаса провалилось, поскольку большая часть соцдемов и членов „Зари Немана“ не явились на заседание .

„Дискуссия была продолжительной. Констатировали существенное нарушение коалиционного соглашения, в первую очередь речь идет о попытке уйти от ответственности, прикрываясь мандатом. Это сделано благодаря соцдемам. Предложим коалиционному совету исправить эту ошибку“, – сказал Сквернялис.

В ответ на то, что 30 соцдемов не участвовали в голосовании по вопросу Дуденаса, он сказал, что его партия может не поддержать налоговую реформу.

„Поскольку соглашение нарушено в целях защиты человека, который, вероятно, незаконно присваивал деньги из бюджета – мы не считаем, что у государства есть моральное право запускать руку в карманы граждан, речь идет о повышении налогов“, – сказал Сквернялис.

„Налоговая реформа хаотичная, с массой недочетов. Поэтому мы не можем гарантировать, что наши члены фракции поддержат ее, если не будет существенных изменений. (...)“, – подчеркнул он.

Спикер сказал, что его партия не поддерживает поправки к законам о налогах, которые сейчас обсуждают. Поэтому если предложения подкорректируют, то его коалиционная партия предложит дополнить коалиционное сообщение положением о том, что этот парламент другие поправки к налогам принимать не будет.

Сквернялис также считает, что депутатов должны лишать части средств за неявку на заседания. Политик сказал, что этот порядок предлагают утвердить в коалиционном соглашении и уставе парламента.

„Мы предложим пополнить коалиционное соглашение положением о том, что за пропуск заседания без уважительной причины депутата будут лишать 5% средств на парламентскую деятельность“, – сказал Сквернялис.

Во вторник в Сейме не хватило голосов для лишения неприкосновенности социал-демократа Дуденаса, замешанного в „чековом“ скандале. В голосовании приняли участие всего 69 депутатов, тогда как для привлечения парламентария к уголовной ответственности необходимо не менее 71 голоса.

В голосовании не участвовали 30 социал-демократов, 16 представителей партии из числа правящего большинства „Заря Немана“, а также 11 депутатов от фракций Литовского союза крестьян и зеленых Литвы, 7 консерваторов, 2 демократа от „Во имя Литвы“, один либерал и депутат от Смешанной группы депутатов Сейма.

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