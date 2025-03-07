Спецслужбы: мишенью для минской разведки стали белорусские компании с филиалами в Литве

По данным служб, минская разведка располагает информацией не только о лицах, работающих в Беларуси, но и о лицах, работающих в Литве, особое внимание фокусируя на сотрудниках этих компаний, которые даже минимально причастны к деятельности оппозиции.
Отмечается, что, используя имеющуюся информацию об этих лицах, сотрудники белорусских спецслужб устанавливают с ними дистанционный контакт, оказывают давление и пытаются переманить их в Беларусь. Сообщается, что в случае согласия приехать в Беларусь представителей белорусской диаспоры допрашивают, часто задерживают, пытаются их вербовать.
Кроме того, в докладе говорится, что спецслужбы Беларуси вынуждают представителей белорусской диаспоры сотрудничать с ними, запугивая безопасностью оставшихся на родине родственников и правом распоряжаться недвижимостью или бизнесом в Беларуси.
Анализ показывает, что, при поиске человеческих источников, белорусские спецслужбы все чаще используют средства дистанционной коммуникации. По данным разведки, они используются для установления и поддержания контактов с агентурой, действующей за рубежом. Белорусские спецслужбы поручают завербованным лицам собирать открытую и закрытую информацию о литовских учреждениях, белорусской диаспоре и демократической оппозиции, уверяют ДГБ и ВДОС.
Белорусская разведка представляет угрозу для Литвы
По данным ДГБ и ВДОС, белорусские спецслужбы представляют угрозу для граждан Литвы, направляющихся в Беларусь, поскольку против них предпринимаются неадекватные действия, несовместимые с международным правом.
„Сотрудники белорусских спецслужб проводят разведывательные опросы прибывающих литовских граждан и незаконно их задерживают. Граждане Литвы задерживаются за поддержку белорусской оппозиции, против них возбуждается уголовное преследование за политические взгляды и критику белорусского режима. В таких случаях белорусские спецслужбы и правоохранительные органы применяют крайне жесткие методы, при задержаниях используют чрезмерную силу“, – говорится в докладе.
„С 2023 года белорусские разведслужбы фабрикуют против граждан Литвы разного рода дела, а обвинения бывают беспочвенны и политически мотивированы. По оценке разведки, осуществляя эту враждебную деятельность, белорусский режим стремится оказать давление для изменения внешней политики Литвы в отношении Беларуси, а также создать для общества страны нарратив о Беларуси в окружении якобы враждебных государств“, – подчеркивают в службах.
Использование Россией воздушного пространства Беларуси представляет угрозу для НАТО
Несмотря на сегодняшнее отсутствие российских сухопутных войск на территории Беларуси, анализ показывает, что Кремль продолжает неограниченно использовать белорусского воздушное пространство. С июля 2024 года Россия запускает в Украину беспилотники Geran-2 (Shahed-136) через воздушное пространство Беларуси. По данным разведки, часть дронов пересекает воздушное пространство Беларуси и летит в Украину, а другие – после входа в воздушное пространство Украины со стороны России летят в Беларусь и вновь возвращаются в Украину.Тем не менее, отдельные дроны отклоняются от маршрута и представляют угрозу для стран НАТО, граничащих с Беларусью.
„7 сентября 2024 года, пролетев над Беларусью, российский Geran-2 (Shahed-136) упал на территории Латвии. Белорусские ВВС и силы ПВО реагируют на меньшее количество дронов-камикадзе, вошедших в воздушное пространство Беларуси. Были случаи, когда Вооруженные силы Беларуси сбивали российские Geran-2 (Shahed-136), однако Беларусь либо не оглашает принадлежность сбитых беспилотников, либо не сообщает об инцидентах“, – говорится в докладе.
Департамент государственной безопасности (ДГБ) и Второй департамент оперативных служб (ВДОС) обнародовали уже десятый доклад об оценке угроз национальной безопасности.
Как и каждый год, в этом документе представлен обзор событий, процессов и тенденций, которые оказывают наибольшее влияние на ситуацию с национальной безопасностью Литвы. С учетом долгосрочных тенденций, влияющих на национальную безопасность, в докладе представлены оценки наиболее важных угроз и факторов риска, которые могут возникнуть для безопасности Литвы в ближайшем будущем.