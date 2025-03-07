Спецслужбы: мишенью для минской разведки стали белорусские компании с филиалами в Литве

„С 2023 года белорусские разведслужбы фабрикуют против граждан Литвы разного рода дела, а обвинения бывают беспочвенны и политически мотивированы. По оценке разведки, осуществляя эту враждебную деятельность, белорусский режим стремится оказать давление для изменения внешней политики Литвы в отношении Беларуси, а также создать для общества страны нарратив о Беларуси в окружении якобы враждебных государств“, – подчеркивают в службах.

Несмотря на сегодняшнее отсутствие российских сухопутных войск на территории Беларуси, анализ показывает, что Кремль продолжает неограниченно использовать белорусского воздушное пространство. С июля 2024 года Россия запускает в Украину беспилотники Geran-2 (Shahed-136) через воздушное пространство Беларуси. По данным разведки, часть дронов пересекает воздушное пространство Беларуси и летит в Украину, а другие – после входа в воздушное пространство Украины со стороны России летят в Беларусь и вновь возвращаются в Украину.Тем не менее, отдельные дроны отклоняются от маршрута и представляют угрозу для стран НАТО, граничащих с Беларусью.