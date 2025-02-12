2025.02.12 22:28

Спецоперация США в Беларуси: за освобождение заложников Америка благодарит и Литву

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Baltarusijos kalėjimas
Baltarusijos kalėjimas
ФОТО: AP / Scanpix

В среду официальные лица США сообщили, что позаботились об освобождении троих „заложников“, находившихся в Беларуси, один из них – гражданин США. Это событие было представлено как дипломатическая победа администрации президента США Дональда Трампа.

„С большой радостью приветствуем новость о том, что в Беларуси освобождены трое заложников, в их числе - гражданин США... Это значительный день для Америки, президента, госсекретаря“, – сказала CNN посол США в Литве Кара МакДональд.

Заместитель госсекретаря Кристофер Смит рассказал о том, как прошла операция.

„Это была спецоперация, мы пересекли границу, приехали в Минск, встретились с белорусскими чиновниками, они передали нам троих заключенных. Мы привезли их в Литву, мы благодарны Литве за помощь“, – сказал Смит.

Был освобожден находившийся в белорусской тюрьме больше трех лет журналист Радио Свободной Европы Андрей Кузнечик. Этой новостью в среду вечером поделилась Светлана Тихановская.

„Сегодня благодаря усилиям США он на свободе“, – писала она в социальной сети X.

„Трое заложников белорусского режима только что оказались на свободе. Все они находятся в безопасности в Вильнюсе“, – прибавила политик.

„Это счастливый день для Андрея, его жены Олеси, их детей. После более трех лет разлуки семья снова вместе. Спасибо президенту Трампу, госсекретарю Марко Рубио, его команде, правительству Литвы“, – сказал глава Радио Свободной Европы Стивен Капус.

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