Спецоперация США в Беларуси: за освобождение заложников Америка благодарит и Литву

„С большой радостью приветствуем новость о том, что в Беларуси освобождены трое заложников, в их числе - гражданин США... Это значительный день для Америки, президента, госсекретаря“, – сказала CNN посол США в Литве Кара МакДональд.

Заместитель госсекретаря Кристофер Смит рассказал о том, как прошла операция.

„Это была спецоперация, мы пересекли границу, приехали в Минск, встретились с белорусскими чиновниками, они передали нам троих заключенных. Мы привезли их в Литву, мы благодарны Литве за помощь“, – сказал Смит.

Был освобожден находившийся в белорусской тюрьме больше трех лет журналист Радио Свободной Европы Андрей Кузнечик. Этой новостью в среду вечером поделилась Светлана Тихановская.