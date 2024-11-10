2024.11.10 17:22

Создавшие коалицию с Жемайтайтисом соцдемы осуждают антисемитизм: распространили заявление

 
ru.DELFI.lt
Gintautas Paluckas, Vilija Blinkevičiūtė
Gintautas Paluckas, Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Социал-демократическая партия Литвы, формирующие коалицию с „Зарей Немана“, которую возглавляет осужденный за антисемитизм Ремигиюс Жемайтайтис, в воскресенье распространили заявление, осуждающее антисемитизм.

„На заседаниях президиума и совета партии в субботу еще раз осудили любые проявления антисемитизма в литовском обществе и в политической жизни.

Социал-демократы на протяжении всей своей политической истории последовательно высказывались против любых антисемитских, расистских и ксенофобских проявлений в Литве и международном масштабе. Соцдемы осуждают события в Амстердаме, которые не назовешь никак иначе, как современным погромом“, – сказано в пресс-релизе.

В сообщении упоминается, что 7 ноября этого года в Амстердаме было организовано насильственное нападение на израильских футбольных болельщиков команды Maccabi после матча с амстердамской командой Ajax.

„Хорошо организованные банды нападали на граждан Израиля с ножами и палками. Они били и пинали граждан Израиля, сталкивали их в каналы. Во время выпада скандировали „смерть евреям, смерть Израилю“.

Этот погром по времени практически совпал с Хрустальной ночью 1938 года (9 ноября) в Берлине и других городах.

Король Нидерландов Виллем-Александр выразил „серьезную озабоченность и шок“ в связи с этим выпадом и сказал: „Мы разочаровали общину евреев в Нидерландах во время Второй мировой войны, а минувшей ночью разочаровали еще раз“.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что у него „антисемитский выпад против граждан Израиля вызвал ужас“. Посол США по борьбе с антисемитизмом Дебора Липстадт заявила, что выпады в Амстердаме „ужасным образом напоминают классический погром“, – сообщается о реакции на антисемитизм в заявлении соцдемов.

„Социал-демократы призывают высшее руководство страны и учреждения критически отнестись к этим выпадам и осудить любые проявления антисемитизма в Литве и в мире. Социал-демократы выражают соболезнования пострадавшим во время погрома евреям. Призыв „Никогда больше“ не должен быть пустыми словами“, – сказано в сообщении.

Это заявление соцдемы распространили на фоне критики в их адрес за коалицию с „Зарей Немана“.

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