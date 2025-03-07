Союзники по НАТО приняли участие в организованных в Литве военных учениях

В ходе учений на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса союзники по НАТО отрабатывали передислокацию подразделений, преодоление препятствий, оборонительные задачи, а также отрабатывали действия в контакте с силами противника.

На заключительном этапе учений военнослужащие 17-й Многонациональной боевой группы НАТО, используя впервые развернутые в Литве боевые танки Leopard 2, боевые машины пехоты Puma и самоходные артиллерийские установки PzH 2000, провели 5-й этап учений с боевой стрельбой.

Многонациональная боевая группа НАТО причислена к пехотной бригаде „Железный волк“.