Союзники по НАТО приняли участие в организованных в Литве военных учениях

В ходе учений на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса союзники по НАТО отрабатывали передислокацию подразделений, преодоление препятствий, оборонительные задачи, а также отрабатывали действия в контакте с силами противника.
На заключительном этапе учений военнослужащие 17-й Многонациональной боевой группы НАТО, используя впервые развернутые в Литве боевые танки Leopard 2, боевые машины пехоты Puma и самоходные артиллерийские установки PzH 2000, провели 5-й этап учений с боевой стрельбой.
Многонациональная боевая группа НАТО причислена к пехотной бригаде „Железный волк“.
В настоящее время в составе Многонациональной боевой группы НАТО служат около 1600 военнослужащих из Германии, Бельгии, Чехии, Хорватии, Нидерландов, Норвегии и Люксембурга.