2025.03.07 16:16

Союзники по НАТО приняли участие в организованных в Литве военных учениях

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Союзники по НАТО приняли участие в организованных в Литве военных учениях
Союзники по НАТО приняли участие в организованных в Литве военных учениях
ФОТО: Nuotr. aut. gr. Michail Lysenko | kariuomene.lt

На этой неделе в Литве прошли полевые тактические учения с боевой стрельбой, в которых тренировались военнослужащие Многонациональной боевой группы НАТО, сообщила в пятницу Литовская армия.

В ходе учений на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса союзники по НАТО отрабатывали передислокацию подразделений, преодоление препятствий, оборонительные задачи, а также отрабатывали действия в контакте с силами противника.

На заключительном этапе учений военнослужащие 17-й Многонациональной боевой группы НАТО, используя впервые развернутые в Литве боевые танки Leopard 2, боевые машины пехоты Puma и самоходные артиллерийские установки PzH 2000, провели 5-й этап учений с боевой стрельбой.

Многонациональная боевая группа НАТО причислена к пехотной бригаде „Железный волк“.

В настоящее время в составе Многонациональной боевой группы НАТО служат около 1600 военнослужащих из Германии, Бельгии, Чехии, Хорватии, Нидерландов, Норвегии и Люксембурга.

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