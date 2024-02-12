Союз народа и справедливости на президентских выборах будет представлять бывший парламентарий Гражулис

Парламентская Партия регионов Литвы решила поддержать кандидатуру мэра Казлу-Руды Мантаса Варашки на пост президента. Однако позже и кандидат, и партия изменили свое мнение – решение о том, кого поддержать на выборах лидера страны, будет принято весной.

Движение либералов также решило не участвовать в президентских выборах, но политическая сила пока не поддержала ни одного другого претендента на пост главы страны.