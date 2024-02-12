Союз народа и справедливости на президентских выборах будет представлять бывший парламентарий Гражулис

Как сообщили в партии, на состоявшемся 10 февраля заседании Совета и съезде Союза народа и справедливости П. Гражулис был переизбран председателем партии. Также были утверждены предварительный список кандидатов в Европарламент (ЕП), предвыборная программа, новые органы управления партии и члены правления.
Заместителями председателя партии утверждены Наглис Путейкис, Сигитас Каркаускас и Рамоюс Гиринскас.
Выборы президента Литвы пройдут 12 мая 2024 года.
На данный момент о намерении претендовать на пост главы страны заявили 12 претендентов. Один из них – президент Гитанас Науседа, который баллотируется на второй срок. Официальную поддержку ему выразила Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), которая решила не выдвигать своего кандидата.
Как и пять лет назад, Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) выдвинули кандидатуру нынешнего премьер-министра Ингриду Шимоните. Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) на президентских выборах будет представлять депутат, бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига, Партию свободы – бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас, Союз демократов "Во имя Литвы" – бывший заместитель генерального секретаря НАТО Гедримас Еглинскас, Партию труда – председатель этой политической силы Андрюс Мазуронис.
Адвокат Игнас Вегеле баллотировался как независимый кандидат. Свою поддержку ему уже выразили партия "Свобода и справедливость" и Христианский союз.
Также известны 4 самовыдвиженца: врач Эдуардас Вайткус, бывший командующий армией Валдас Туткус, ранее баллотировавшийся на пост гендиректора ЛРТ Зенонас Андруленас, и лидер новой созданной партии "Неманская Заря", парламентарий Ремигиюс Жемайтайтис.
Парламентская Партия регионов Литвы решила поддержать кандидатуру мэра Казлу-Руды Мантаса Варашки на пост президента. Однако позже и кандидат, и партия изменили свое мнение – решение о том, кого поддержать на выборах лидера страны, будет принято весной.
Движение либералов также решило не участвовать в президентских выборах, но политическая сила пока не поддержала ни одного другого претендента на пост главы страны.