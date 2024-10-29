Союз демократов "Во имя Литвы" выставил требования к будущим партнерам по коалиции

„Правление согласилось, что Союз демократов „Во имя Литвы“ в лице членов переговорной группы должен начать коалиционные переговоры с Социал-демократической партией Литвы. Нас пригласили, и мы на это приглашение отвечаем – мы видим совместную работу в коалиции, содержательную работу с Социал-демократической партией Литвы и констатируем, что эта партия является центральной партией, которая, проводя основные переговоры, формирует правящую коалицию“, - сказал журналистам после заседания С. Сквернялис.

„Каковы наши ожидания от потенциальных партнеров – в коалиционных переговорах в качестве третьего партнера приемлемы только те политические партии, которые больше не будут продолжать культурные войны, начатые в предыдущие сроки (партнеры – ELTA), чьи фракции будут стабильными и предсказуемыми, чьи лидеры будут брать на себя личную политическую ответственность, которые не будут основывать свою деятельность на лжи, будут уважать партнеров по коалиции, доверять и обязуются поддерживать работу делового и профессионального Правительства“, - перечислил он.