Союз демократов "Во имя Литвы" выставил требования к будущим партнерам по коалиции

„Правление согласилось, что Союз демократов „Во имя Литвы“ в лице членов переговорной группы должен начать коалиционные переговоры с Социал-демократической партией Литвы. Нас пригласили, и мы на это приглашение отвечаем – мы видим совместную работу в коалиции, содержательную работу с Социал-демократической партией Литвы и констатируем, что эта партия является центральной партией, которая, проводя основные переговоры, формирует правящую коалицию“, - сказал журналистам после заседания С. Сквернялис.
„Каковы наши ожидания от потенциальных партнеров – в коалиционных переговорах в качестве третьего партнера приемлемы только те политические партии, которые больше не будут продолжать культурные войны, начатые в предыдущие сроки (партнеры – ELTA), чьи фракции будут стабильными и предсказуемыми, чьи лидеры будут брать на себя личную политическую ответственность, которые не будут основывать свою деятельность на лжи, будут уважать партнеров по коалиции, доверять и обязуются поддерживать работу делового и профессионального Правительства“, - перечислил он.
На вопрос, соответствует ли СКЗЛ этим ожиданиям, С. Сквернялис не был многословным.
„Нет“, - ответил он.
Однако председатель партии не смог точно ответить, не пойдут ли демократы в коалицию с „аграриями“.
„Здесь нет таких простых вопросов“, - заверил он, отвечая на вопрос, может ли он сказать „да“ или „нет“ работе со СКЗЛ.
С. Сквернялис дал понять, что основные решения – в руках социал-демократов. Позиция демократов будет зависеть от решения партии, победившей на выборах, продолжил лидер „Во имя Литвы“.
„Будут ли наши ожидания приемлемыми для них (социал-демократов – ELTA) будут решать социал-демократы. После их решения мы примем окончательные решения“, - сказал политик.
Министры должны выбираться по принципу профессионализма
Говоря о будущем Правительстве, С. Сквернялис утверждал, что, по мнению возглавляемой им политической силы, кандидаты в министры должны выбираться по принципу профессионализма, а партии „не должны заранее упрямиться“ и обязательно стремиться к получению каких-то портфелей, не имея сильного кандидата.
„Правительство должно формироваться не по принципу самоцельных квот, а путем применения самых высоких требований профессионализма, компетентности и прозрачности или безупречной репутации к лицам, желающим занять должности в Правительстве“, - перечислил ожидания „Во имя Литвы“ С. Сквернялис.
„Пропорции необходимо выводить по размеру фракций, но, когда дело касается подбора личностей, следует руководствоваться принципом, если среди партнеров по коалиции есть более сильный, более профессиональный человек в качестве кандидата на министерские должности, возможно, мы не должны настаивать на том, чтобы это министерство перешло к партии „Х“, - сказал лидер Союза демократов.
Сформирована переговорная группа
Во вторник правление „Во имя Литвы“ сформировало переговорную группу, которая продолжит консультации с социал-демократами. В нее входят С. Сквернялис, Рима Башкене, Лукас Савицкас, Томас Томилинас и Линас Кукурайтис.
По словам С. Сквернялиса, программные приоритеты демократов остаются прежними – важность социальной политики, акцент на сокращении неравенства и бедности и эффективной семейной политике, эффективные системы здравоохранения и образования, внимательная региональная политика и прозрачная госслужба, экономика, безопасность и т. д.