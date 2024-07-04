Союз демократов "Во имя Литвы" утвердил список кандидатов в Сейм

„Утвердили подавляющее большинство одномандатных округов – пока не 100 проц., но подавляющее большинство – более 90 проц. И у нас в принципе есть предварительный список по многомандатному (округу). Он станет окончательным, когда будут получены согласия или возражения людей на включение в этот список. Эта формальность должна соблюдаться“, – заявил журналистам С. Сквернялис после заседания правления „Во имя Литвы“.
В списке кандидатов есть и новички – вместе с „Во имя Литвы“ в Сейм будет баллотироваться директор Каунасского музыкального театра Беньяминас Жельвис (будет баллотироваться в Каунасском Центрально-Жалякальнисском округе), директор Вильнюсского отделения Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене, депутат Вильнюсского городского совета Ниёле Ягелавичене, председатель Жверинасской общины Раса Паварене.
„У нас также есть беспартийные, которые будут участвовать в выборах вместе с нами. Но, конечно, подавляющее абсолютное большинство – члены партии“, – заверил он.
Сам С. Сквернялис, баллотирующийся в Лаздинайском округе, заявил, что в случае успеха партии он будет нацелен на должность премьер-министра.
„Есть такая позиция, что естественно, что номер 1 в списке в случае успеха будет претендовать на должность премьер-министра“, – сказал он.
В список кандидатов включен также и бывший кандидат в президенты от этой партии Гедримас Еглинскас. Он выставит свою кандидатуру во одномандатном Округе литовцев мира.