2025.04.24 13:30

Советника президента Литвы Ясюлениса принудительно выселяют из его жилья

 
Elta
ru.DELFI.lt
Ridas Jasiulionis
Ridas Jasiulionis
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Советника президента Ридаса Ясюлениса принудительно выселяют из его жилья, иск в суд подала мать его детей.

В целях защиты личной жизни судья Вильнюсского участкового суда Елена Лещинскене приняла решение удовлетворить ходатайство истца Эгле Габрите и рассмотреть гражданское дело в закрытом режиме.

„Это касается и наших маленьких детей“, - заявила Э. Габрите, ходатайствуя о проведении закрытого слушания.

Э. Габрите сообщила журналистам, что еще до судебного заседания она подала ходатайство о том, чтобы слушание было закрытым.

Слушание длилось всего полчаса, после чего пара в сопровождении судьи покинула зал суда через другой выход.

„Это личное дело“, - заявил журналистам Р. Ясюленис и не стал больше комментировать свое дело.

Пресс-секретарь президента Г. Науседы Р. Ясюленис, начавший работать в его Группе по вопросам коммуникации пять лет назад, – известный радиожурналист, телесериальный и театральный актер, снявшийся в сериалах „Незваная любовь“ и „Гедимино 11“.

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