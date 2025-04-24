Советника президента Литвы Ясюлениса принудительно выселяют из его жилья

В целях защиты личной жизни судья Вильнюсского участкового суда Елена Лещинскене приняла решение удовлетворить ходатайство истца Эгле Габрите и рассмотреть гражданское дело в закрытом режиме.

„Это касается и наших маленьких детей“, - заявила Э. Габрите, ходатайствуя о проведении закрытого слушания.

Э. Габрите сообщила журналистам, что еще до судебного заседания она подала ходатайство о том, чтобы слушание было закрытым.

Слушание длилось всего полчаса, после чего пара в сопровождении судьи покинула зал суда через другой выход.

„Это личное дело“, - заявил журналистам Р. Ясюленис и не стал больше комментировать свое дело.