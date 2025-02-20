Советник президента: заявление президента США относительно Зеленского – плохая новость для демократического мира

„То, что ведутся переговоры, это еще можно было понять. Что хотят мира, это можно было понять. Но тот факт, что российская версия и дезинформационный нарратив, явно не соответствующие действительности, были переняты так быстро, прозвучал как гром среди ясного неба“, - сказала советник президента в эфире радиостанции LRT.

По ее мнению, эти слова Д. Трампа стали неожиданными не только для Литвы, но и для всех союзников по Альянсу.

В свою очередь, говоря о призывах лидера США провести в Украине новые президентские выборы, А. Скайсгирите заявляет, что на данный момент, пока продолжается война, это невозможно.