2025.02.20 09:16

Советник президента: заявление президента США относительно Зеленского – плохая новость для демократического мира

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Asta Skaisgirytė
Asta Skaisgirytė
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Старший советник президента Литвы Аста Скайсгирите считает, что недавние публичные заявления лидера США Дональда Трампа о главе Украины Владимире Зеленском звучат как нарратив российской дезинформации.

„То, что ведутся переговоры, это еще можно было понять. Что хотят мира, это можно было понять. Но тот факт, что российская версия и дезинформационный нарратив, явно не соответствующие действительности, были переняты так быстро, прозвучал как гром среди ясного неба“, - сказала советник президента в эфире радиостанции LRT.

По ее мнению, эти слова Д. Трампа стали неожиданными не только для Литвы, но и для всех союзников по Альянсу.

В свою очередь, говоря о призывах лидера США провести в Украине новые президентские выборы, А. Скайсгирите заявляет, что на данный момент, пока продолжается война, это невозможно.

„И президент Литвы в своей речи подчеркнул: как проводить выборы, когда идет война. Как обеспечить возможность прийти на избирательные участки и участие в выборах всех граждан, включая тех, кто сейчас воюет на фронте? Совершенно непонятно, как можно провести эти выборы, не говоря уже о том, что в Украине сейчас действуют чрезвычайное положение, военное положение и мобилизация“, - сказала советник президента.

По словам А. Скайсгирите, новые выборы в стране возможны только после окончания войны и обеспечения долгосрочного мира.

„А в этой ситуации выборы юридически невозможны. Известно, что вопрос о выборах можно поднимать только тогда, когда воцарится мир и люди смогут пойти на избирательные участки и нормально проголосовать“, - подчеркнула она.

В среду президент США назвал В. Зеленского „диктатором“ и заявил, что он должен действовать быстро, если Украина хочет „выжить как страна“. До этого он сделал те же заявления, которые повторяет Кремль: что Украина сама виновата в войне и что В. Зеленский не является легитимным президентом.

В свою очередь Зеленский обвинил Трампа в том, что он поддался российской „дезинформации“.

В. Зеленский был избран в 2019 году на пятилетний срок, но остается лидером Украины в условиях военного положения, введенного после вторжения России. По данным Киевского международного института социологии (КМИС), популярность В. Зеленского снизилась, однако никогда с начала войны уровень доверия к нему среди украинцев не опускался ниже 50 процентов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии