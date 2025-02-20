Советник президента: заявление президента США относительно Зеленского – плохая новость для демократического мира

„То, что ведутся переговоры, это еще можно было понять. Что хотят мира, это можно было понять. Но тот факт, что российская версия и дезинформационный нарратив, явно не соответствующие действительности, были переняты так быстро, прозвучал как гром среди ясного неба“, - сказала советник президента в эфире радиостанции LRT.
По ее мнению, эти слова Д. Трампа стали неожиданными не только для Литвы, но и для всех союзников по Альянсу.
В свою очередь, говоря о призывах лидера США провести в Украине новые президентские выборы, А. Скайсгирите заявляет, что на данный момент, пока продолжается война, это невозможно.
„И президент Литвы в своей речи подчеркнул: как проводить выборы, когда идет война. Как обеспечить возможность прийти на избирательные участки и участие в выборах всех граждан, включая тех, кто сейчас воюет на фронте? Совершенно непонятно, как можно провести эти выборы, не говоря уже о том, что в Украине сейчас действуют чрезвычайное положение, военное положение и мобилизация“, - сказала советник президента.
По словам А. Скайсгирите, новые выборы в стране возможны только после окончания войны и обеспечения долгосрочного мира.
„А в этой ситуации выборы юридически невозможны. Известно, что вопрос о выборах можно поднимать только тогда, когда воцарится мир и люди смогут пойти на избирательные участки и нормально проголосовать“, - подчеркнула она.
В среду президент США назвал В. Зеленского „диктатором“ и заявил, что он должен действовать быстро, если Украина хочет „выжить как страна“. До этого он сделал те же заявления, которые повторяет Кремль: что Украина сама виновата в войне и что В. Зеленский не является легитимным президентом.
В свою очередь Зеленский обвинил Трампа в том, что он поддался российской „дезинформации“.
В. Зеленский был избран в 2019 году на пятилетний срок, но остается лидером Украины в условиях военного положения, введенного после вторжения России. По данным Киевского международного института социологии (КМИС), популярность В. Зеленского снизилась, однако никогда с начала войны уровень доверия к нему среди украинцев не опускался ниже 50 процентов.