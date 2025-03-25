2025.03.25 10:46

Советник президента: введение льгот для семей – одна из стратегических целей государства

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Irena Segalovičienė
Irena Segalovičienė
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

В то время как правительство планирует повысить налоги, а президент одновременно предлагает дополнительные льготы семьям, воспитывающим детей, главный советник страны Ирена Сегаловичене говорит, что, несмотря на потребности в обороне, создание социального благосостояния и защита семей остаются одной из стратегических целей страны.

„Без сомнения, мы должны это сделать (ввести льготы), особенно когда речь идет о стратегических целях государства. Мы должны четко видеть нашу демографическую ситуацию и особенно ее возможное влияние на ее будущие расходы и доходы, без сомнений“, – во вторник Žinių radijas сказала И. Сегаловичене.

„Мы должны сделать все возможное, чтобы семьи, воспитывающие детей, чувствовали, что они действительно живут в государстве, дружественном к семье. В этой сфере необходимо усилить социальную, демографическую политику в отношении семей“, - утверждает советник президента.

Еще в 2023 году президент Гитанас Науседа внес в парламент поправки к Закону о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ), которые предусматривали дополнительный размер необлагаемого налогом дохода (ННД) для семей в размере 87 евро на ребенка в месяц или 1044 евро в год.

По словам советника президента, с премьер-министром достигнута договоренность относительно этой льготы, и поправки к закону планируется внести в Сейм на этой неделе.

Группа парламентариев предлагает ввести льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 5 проц. на свежие фрукты, овощи и ягоды, И. Сегаловичене считает, что коалиция должна установить предохранители, которые гарантировали бы, что льгота будет использоваться целенаправленно.

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