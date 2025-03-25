Советник президента: введение льгот для семей – одна из стратегических целей государства

„Без сомнения, мы должны это сделать (ввести льготы), особенно когда речь идет о стратегических целях государства. Мы должны четко видеть нашу демографическую ситуацию и особенно ее возможное влияние на ее будущие расходы и доходы, без сомнений“, – во вторник Žinių radijas сказала И. Сегаловичене.

„Мы должны сделать все возможное, чтобы семьи, воспитывающие детей, чувствовали, что они действительно живут в государстве, дружественном к семье. В этой сфере необходимо усилить социальную, демографическую политику в отношении семей“, - утверждает советник президента.