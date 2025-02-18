Советник президента: в интересах Литвы – сохранить военное присутствие США

„В Мюнхене было много всяких разговоров. Что касается присутствия США в мире, то было сказано, что есть интересы не только в Европе, есть интересы и в других регионах мира, например в Индо-Тихоокеанском регионе или у берегов Китая. Наверное, мы это прекрасно понимаем. Однако в наших интересах сохранить военное присутствие США в Европе и, в частности, в Литве“, – заявила во вторник А. Скайсгирите в эфире Žinių radijas.