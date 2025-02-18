Советник президента: в интересах Литвы – сохранить военное присутствие США

„В Мюнхене было много всяких разговоров. Что касается присутствия США в мире, то было сказано, что есть интересы не только в Европе, есть интересы и в других регионах мира, например в Индо-Тихоокеанском регионе или у берегов Китая. Наверное, мы это прекрасно понимаем. Однако в наших интересах сохранить военное присутствие США в Европе и, в частности, в Литве“, – заявила во вторник А. Скайсгирите в эфире Žinių radijas.
„(Визит министра обороны США в Польшу – ELTA) дает надежду, что США также считают своих союзников в Европе достаточно важными, чтобы сохранить свое присутствие на нашем континенте“, – отметила она.
На вопрос, что будет означать для Литвы, если НАТО отведет свои войска от границ России, старший советник президента ответила, что для рассмотрения подобных сценариев нет никаких оснований.
„Не следует говорить „если бы это произошло“, потому что этого попросту не должно произойти. Мы сами разговариваем с союзниками, а не Россия разговаривает с европейцами. Это дело нас и европейцев“, – заверила А. Скайсгирите, подчеркнув, что договоренности между Литвой и ее партнерами не должны меняться.
„Что касается конкретно Германии и присутствия Германии в Литве, то эти соглашения очень прочные“, – подчеркнула она.
На прошлой неделе министр обороны США П. Хегсет предупредил союзников по НАТО в Европе, чтобы они не думали, что присутствие американских войск на континенте „будет длиться вечно“, и призвал их к увеличению расходов на оборону.
По данным Штаба вооруженных сил США в Европе (EUCOM), в настоящее время в Европе дислоцировано около 78 тыс. американских военнослужащих, из них примерно 37 тыс. – в Германии.