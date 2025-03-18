Советник президента: в ближайшее время Литва выйдет из Оттавской конвенции

„В нынешней геополитической ситуации требуется выход из Оттавской конвенции и возможность использовать мины в случае необходимости. Насколько нам известно, среди государств региона есть понимание и общее согласие. Решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет предельно ясным – Литва выйдет из Оттавской конвенции“, - во вторник Žinių radijas сказал Ф. Янсонас.
На прошлой неделе министр обороны Довиле Шакалене также говорила о том, что в ближайшем будущем Литва должна выйти из конвенции.
В январе Министерство обороны представило военно-политические рекомендации по Оттавской конвенции и предложило начать процедуры выхода и консультации с союзниками – странами Балтийского моря.
В ведомстве отмечают, что в случае одобрения Государственным советом обороны (ГСО) данной инициативы Минобороны предложит президенту внести в Сейм проект денонсации последней конвенции.
Литва присоединилась к конвенции, направленной на ликвидацию противопехотных мин, в 2004 году. Договор обязывает не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать противопехотные мины.