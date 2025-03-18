Советник президента: в ближайшее время Литва выйдет из Оттавской конвенции

„В нынешней геополитической ситуации требуется выход из Оттавской конвенции и возможность использовать мины в случае необходимости. Насколько нам известно, среди государств региона есть понимание и общее согласие. Решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет предельно ясным – Литва выйдет из Оттавской конвенции“, - во вторник Žinių radijas сказал Ф. Янсонас.