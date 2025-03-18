2025.03.18 10:42

Советник президента: в ближайшее время Литва выйдет из Оттавской конвенции

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Применение противопехотных мин при обороне Украины (ассоциативное фото)
Применение противопехотных мин при обороне Украины (ассоциативное фото)
ФОТО: GLEB GARANICH | Scanpix

Литва вскоре выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, заявил главный советник президента Фредерикас Янсонас.

„В нынешней геополитической ситуации требуется выход из Оттавской конвенции и возможность использовать мины в случае необходимости. Насколько нам известно, среди государств региона есть понимание и общее согласие. Решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет предельно ясным – Литва выйдет из Оттавской конвенции“, - во вторник Žinių radijas сказал Ф. Янсонас.

На прошлой неделе министр обороны Довиле Шакалене также говорила о том, что в ближайшем будущем Литва должна выйти из конвенции.

В январе Министерство обороны представило военно-политические рекомендации по Оттавской конвенции и предложило начать процедуры выхода и консультации с союзниками – странами Балтийского моря.

В ведомстве отмечают, что в случае одобрения Государственным советом обороны (ГСО) данной инициативы Минобороны предложит президенту внести в Сейм проект денонсации последней конвенции.

Литва присоединилась к конвенции, направленной на ликвидацию противопехотных мин, в 2004 году. Договор обязывает не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать противопехотные мины.

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