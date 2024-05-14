2024.05.14 11:36

Советник президента: премьер за свой пост может быть спокойна

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė, Gitanas Nausėda
Ingrida Šimonytė, Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Как утверждает старший советник президента Фредерикас Янсонас, в правительстве может быть больше двух министров, которых лидер страны Гитанас Науседа хотел бы заменить в случае переизбрания на второй срок. Тем не менее, как отметил советник президента, премьер-министру Ингриде Шимоните нечего беспокоиться о своей должности в Кабинете министров.

"Не обязательно речь идет только об одном не назначенном министре или о министре, чье имя президент называл публично", – заявил Ф. Янсонас во вторник в эфире радиостанции Žinių radijas, добавив, что пока не планируется предложить смену главы правительства.

"Думаю, премьер может быть совершенно спокойна", – добавил советник.

Ф. Янсонас уверяет, что заявления Офиса президента об обновлении состава правительства не являются запугиванием во время выборов.

"Не думаю, что один ответ на вопрос следует расценивать как угрозу. (...) Есть министры, которых нет, и есть министры, работа которых вызывает вопросы, и эти вопросы будут обсуждаться", – сказал Ф. Янсонас.

Победивший в первом туре выборов президент Г. Науседа повторил в понедельник, что в случае его переизбрания на должность президента в состав правительства должны быть внесены изменения. Об этом он заявил во время первого тура выборов в воскресенье.

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