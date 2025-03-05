Советник президента: помехи GPS, связанные с Россией, не грозят авиакатастрофами

„Люди могут опасаться, что существует высокий риск крушения самолета. Нет, пилот, учитывая реальную ситуацию, может просто принять решение и выбрать другой аэропорт, что уже случалось пару раз“, - во вторник Žinių radijas сказал Чеснулявичюс.
„Процент самолетов, которые меняют направление полета или аэропорт посадки, смехотворно мал“, - добавил он.
Как пояснил представитель Офиса президента, помехи в работе сети GPS являются побочным эффектом российских оборонительных мер, применяемых против украинских беспилотников и ракет.
„Дело в том, что не существует мер, направленных против отдельных самолетов. Нет атак на самолеты, нет попыток сорвать полет того или иного самолета с целью вызвать катастрофу. Главная мысль в том, что Россия обеспокоена своей безопасностью, и в результате с воздействием сталкивается гражданская авиация“, - утверждает Чеснулявичюс.
Советник президента отметил, что, несмотря на принимаемые Россией меры безопасности, признаков того, что они дают результаты, нет – Украина продолжает успешно наносить удары по целям в глубине территории России.
„Несмотря на то, что это вызывает у нас обеспокоенность и мы внимательно за всем следим, эта ситуация обнадеживает. Это означает, что удары, которые Украина наносит в глубине страны, весьма эффективны. Несмотря на все меры, принимаемые Россией, мы видим, что нефтяные базы продолжают гореть, подвергаются ударам и другие цели в глубине России“, - заявил Чеснулявичюс.
Как сообщала тогда компания Oro navigacija, количество сообщений от экипажей воздушных судов о сбоях связи GPS в период с 2023 по 2024 год выросло более чем в 6 раз. Кроме того, в последнем квартале 2023 года было зафиксировано 124 сообщения о подобных сбоях, а в последнем квартале 2024 года – более 800.