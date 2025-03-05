Советник президента: помехи GPS, связанные с Россией, не грозят авиакатастрофами

Советник президента отметил, что, несмотря на принимаемые Россией меры безопасности, признаков того, что они дают результаты, нет – Украина продолжает успешно наносить удары по целям в глубине территории России.

„Несмотря на то, что это вызывает у нас обеспокоенность и мы внимательно за всем следим, эта ситуация обнадеживает. Это означает, что удары, которые Украина наносит в глубине страны, весьма эффективны. Несмотря на все меры, принимаемые Россией, мы видим, что нефтяные базы продолжают гореть, подвергаются ударам и другие цели в глубине России“, - заявил Чеснулявичюс.