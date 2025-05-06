Советник президента положительно оценивает визит Шакалене в Израиль: сотрудничество всегда поощрялось

„Что касается отношений Литвы с Израилем, то с момента установления дипломатических отношений мы очень сознательно поддерживали эти отношения как можно более тесными, не говоря уже о том, что часть жителей Израиля имеет литовское происхождение. (...) Отношения с Израилем, я бы сказала, особые – это не традиционное ближневосточное государство, как окружающие его страны Ближнего Востока“, во вторник Žinių radijas сказала А. Скайсгирите.
„Сотрудничество с Израилем всегда поощрялось. Как военное сотрудничество, так и оборонное сотрудничество, Израиль разрабатывает очень качественное оружие, и мы искренне верим, что визит Д. Шакалене принесет весьма практические результаты“, - подчеркнула она.
На вопрос о том, не изменила ли позицию Литвы по этому вопросу выданный международный ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, советник президента утверждает, что это не влияет на двусторонние отношения.
„Ордер на арест был выдан конкретно на премьер-министра. Премьер-министр должен за это отвечать, а отношения со страной – это отношения Литвы и Израиля“, - отметила она.
Д. Шакалене посетила Израиль в конце апреля. Это был первый визит министра обороны Литвы в эту страну за 14 лет.
Литва призвала Израиль к совместному развитию оборонной промышленности, предложив выгодные условия инвестирования для израильских компаний в Литве.
„Оценивая быстро меняющуюся геополитическую обстановку, у Литвы и Израиля больше сходств, чем различий. Мы хотим перенять опыт, полученный во время сложной войны, и применить извлеченные уроки в Литве“, - сказала Д. Шакалене после встречи с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем.
Как тогда сообщило министерство, ожидается, что более тесное сотрудничество с Израилем позволит Литве не только укрепить свой оборонный потенциал, но и внести вклад в более широкую международную стратегию укрепления устойчивости, направленную на обеспечение долгосрочной безопасности обеих стран.