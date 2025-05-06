Советник президента положительно оценивает визит Шакалене в Израиль: сотрудничество всегда поощрялось

„Что касается отношений Литвы с Израилем, то с момента установления дипломатических отношений мы очень сознательно поддерживали эти отношения как можно более тесными, не говоря уже о том, что часть жителей Израиля имеет литовское происхождение. (...) Отношения с Израилем, я бы сказала, особые – это не традиционное ближневосточное государство, как окружающие его страны Ближнего Востока“, во вторник Žinių radijas сказала А. Скайсгирите.