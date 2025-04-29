Советник президента об учениях "Запад": пока что не похоже, что есть какая-то серьезная угроза

„У разведки НАТО нет никаких индикаторов того, что учения „Запад“ будут крупномасштабными учениями, которые могут представлять угрозу. По имеющейся у нас информации, они будут носить ограниченный масштаб, и как наши военные, так и союзники, организовав учения в Балтийском регионе, продемонстрируют достаточно четкую волю к обеспечению сдерживания и обороны нашей территории“, — заявил Д. Матулёнис в интервью радиостанции Žinių radijas во вторник.
„Не надо драматизировать, но за ситуацией внимательно следят, разведка НАТО ее изучает. Будут отслеживаться индикаторы, в сентябре посмотрим. Не знаю, откуда взялась информация, что что-то готовится. Пока что не похоже, что есть какая-то серьезная угроза“, — подчеркнул он.
Москва и Минск планируют провести в сентябре 2025 года масштабные совместные военные учения „Запад“. Официальными целями данных учений являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, совершенствование взаимодействия вооруженных сил, а также проверка готовности военнослужащих к различным сценариям безопасности.
Однако такие учения каждый раз вызывают опасения у официальных лиц стран, граничащих с Россией и Беларусью, из-за возможных непреднамеренных инцидентов.
Несмотря на то, что подобные учения проводятся каждые два года начиная с 2009 года, в 2023 году они были отменены. Как пояснил тогдашний министр национальной обороны Арвидас Анушаускас, Москва мобилизовала всю свою военную мощь для войны в Украине и поэтому у нее не хватило возможностей провести учения.