Советник президента об учениях "Запад": пока что не похоже, что есть какая-то серьезная угроза

„У разведки НАТО нет никаких индикаторов того, что учения „Запад“ будут крупномасштабными учениями, которые могут представлять угрозу. По имеющейся у нас информации, они будут носить ограниченный масштаб, и как наши военные, так и союзники, организовав учения в Балтийском регионе, продемонстрируют достаточно четкую волю к обеспечению сдерживания и обороны нашей территории“, — заявил Д. Матулёнис в интервью радиостанции Žinių radijas во вторник.